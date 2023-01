Když zůstaneme u minipřípravky, pro jak staré děti tato kategorie je a kde trénují?

Minipřípravka je pro děti narozené v roce 2019 až 2017. Tréninky probíhají jednou týdně v úterý odpoledne na ZŠ Šumava. Tréninky začaly v říjnu a za ty tři měsíce udělaly děti ohromné pokroky. Upřímně z toho mám velkou radost a děkuji všem, kteří se na organizaci tréninků podílejí.

Zmínil jste se, že máte nové logo. To je poměrně zajímavý krok. Co vás k této změně vedlo?

V první řadě jsme chtěli být atraktivnější pro děti, kteří teprve svůj oblíbený sport hledají. Původní logo ve tvaru míčku již nešlo příliš po grafické stránce rozvíjet. Proto nyní pracujeme s postavou vikinga. Moderním zpracováním chceme ukázat veřejnosti, že již nejsme okrajový sport, ale sportovní klub, který to myslí s výchovou mládeže vážně.

Desetibojaři ladili formu v Africe. Doma budou hned pokračovat

Proč zrovna s postavou vikinga?Zaprvé jsme severně položené město. Severněji od nás žádná větší florbalová bašta není. Navíc Jablonec byl vždy proslulý svými drsnými klimatickými podmínkami. A za druhé, když se řekne viking, vybaví se většině lidí několik asociací, ale zcela jistě sever, bojovník, tvrdost, vousy, síla, vítězství, zručnost. My jsme bojovníci severu, jsme klubem, který je znám svou vervou, úsilím, pílí a tvrdostí.

Je něco, co se vám, jako klubu, v uplynulém roce nepovedlo?

Za neúspěch lze zcela jistě považovat sestup našeho A týmu mužů z celostátní Divize do Regionální ligy. Cílem je se dostat opět zpět, ale dosavadní výsledky v Regionální lize mužů nejsou rozhodně stoprocentní. Aktuálně se potýkáme s malou konkurencí v kádru, ale přesto věřím, že se na jaře výsledkově zvedneme a postoupíme zpět do divize.

S jakými problémy se klub Florbal Jablonec ještě potýká?

Ve srovnání s dobou pandemie máme nyní tak trochu příjemné starosti. Konkrétně řešíme jak kapacitně zvládnout velký zájem o florbal. Nejvíce nových dětí přichází do kategorie přípravky a elévů. To jsou ročníky 2015 až 2012. Jen v těchto dvou kategoriích máme aktuálně na soupisce osmdesát dětí.

Exkluzivně pro Deník! Co si přejí sportovci z regionu do roku 2023?

To už je poměrně dost. Co obnáší se starat o takové množství malých dětí?Řešíme samozřejmě personální zajištění tréninků v kombinaci s nedostatečnou kapacitou tréninkových prostor v našem městě.

Co by vám v této oblasti pomohlo?

Ideální by byla vlastní hala, ale to není aktuálně v našich silách. Případně by stačila hala, kde bychom měli dominantní postavení v kombinací s rozumnými náklady na pronájem. Pokud bychom trénovali na jednom místě, pomohlo by to personálně i materiálně. Nyní musíme mít trenéry i vybavení na více místech najednou.

Kde všude tedy trénujete?

Nejvíce tréninkových hodin máme jablonecké Sokolovně. Zde máme velmi dobré podmínky pro trénování mládeže a spolupráce se starostkou Jitkou Skalickou je velmi dobrá. Poté trénujeme v Městské sportovní hale. Zde ovšem narážíme na nedostatečnou kapacitu v odpoledních hodinách a navíc je pro nás Městská sportovní hala dost drahá záležitost. Nejsme proti veřejnosti nijak zvýhodnění a pro florbalové hřiště potřebujeme tři kurty. Dále trénujeme na ZŠ Smržovka, ZŠ Tanvald, ZŠ Pasířská a ZŠ Šumava.

Desetibojaři ladili formu v Africe. Doma budou hned pokračovat

Děti dojíždí na tréninky do Tanvaldu?

Do Tanvaldu dojíždí junioři, na Smržovku muži. Do budoucna ovšem nemůžeme vyloučit, že budeme muset dojíždět na tréninky i s dalšími kategoriemi. Máme daleko větší množství dětí než v minulých letech a až tyto ročníky vyrostou, upřímně nevím, kde budeme v Jablonci trénovat.

Takže florbalisté by uvítali pokud by do budoucna byla v Jablonci další sportovní hala?

Samozřejmě by to výrazně pomohlo naší práci a to je výchova mládeže. Sportovní hala zní zbytečně megalomansky. Stačila by velká tělocvična, která by vyhovovala více sportům. My máme například rozměrově stejné hřiště s házenou, a to 40x20 metrů. Proto jsme v minulosti podporovali projekt házenkářů na stavbu vlastní haly. Bohužel, tento projekt nevyšel.

Co ještě zmínit na závěr vašeho hodnocení?

Přeji čtenářům Jabloneckého deníku všechno nejlepší do nového roku a hlavně hodně zdraví. Našim členům přeji totéž a také ať je florbal nadále baví a naplňuje. V takovém případě totiž vše ostatní zvládneme.