Mistryně světa v aerobiku zvou do Lázní Bělohrad na zajímavou besedu o zdravém životním stylu. I díky němu se propracovaly k úspěchům, jaké na kontě mají. A nejen doma, i na světové úrovni.



TĚŽKÉ VŮBEC NEBYLY

Říkaly si „Těžká směs“ a v roce 2002 a 2003 se staly dvakrát po sobě mistryněmi světa ve fitness step. Co dělají dnes? Nadále se věnují sportu, ať už jako trenérky či dokonce prezidentky sportovních svazů. Jedno však mají dodnes společné. Svůj život zasvětily zdravému životnímu stylu, který je dnes důležitější více než kdy jindy. A o tom všem bude beseda, na kterou zvou 11. září 2020 od 18 hodin do hotelu Tree of Life v Lázních Bělohrad.

Světového úspěchu dosáhly kolem třicítky, mnohé již jako mladé maminky, a na tréninky pod vedením Dagmar Zitové putovaly z různých měst z celé České republiky.



Klára Jandová, Blanka Lochmanová (Nejedlá), Petra Valouchová (Murcková), Jana Boučková, Gabriela Pilařová (Šustrová), Jana Havrdová, Renata Javůrková, Lucie Mandryková, Hana Kovářová, Michaela Ehrenbergerová (Trsková), Markéta Jircová, to jsou členky týmu Těžká směs, která ve sportovním aerobiku, v kategorii step, získala zlatou medaili na mistrovství světa v roce 2002 a 2003, staly se také evropskými mistryněmi a několikrát obhájily i nejvyšší příčku v ČR.

Jak žijí členky “Těžké směsi“ dnes? Některé znáte z televizních obrazovek, jiné se staly trenérkami a vychovaly další mistryně.



Všem je společné, že propagují zdravý životní styl a velkou měrou pomáhají změnit život k lepšímu u celé české populace. A všechny se těší na setkání 11. září 2020 od 18 hodin na besedě pro veřejnost v hotelu Tree of Life v Lázních Bělohrad. Máte zájem si s nimi se zúčastnit? Volejte Janu Boučkovou (na foto): 602 252 677.

ÚSPĚCHY TĚŽKÉ SMĚSI:

Získaná umístění Těžké směsi ve sportovním aerobiku, kategorie step:

2003 – Mistrovství světa v Praze – 1. místo

2003 – Mistrovství Evropy Maďarsko Pecz – 2. místo. 2003 – Mistrovství republiky – 1. místo

2002 – Mistrovství světa Francie Montpellier – 1. místo. 2002 – Mistrovství Evropy Maďarsko Budapešť – 1. místo. 2002 – Mistrovství republiky – 1. místo. 2001 – Mistrovství republiky – 1. místo. Vychovaly už další výborné závodnice, mistryně, které jdou v jejich šlépějích.