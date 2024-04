V jablonecké sportovní hale u přehrady se konala již tradiční soutěž v judu, Velká cena Jablonce nad Nisou. Zúčastnilo se jí přes tisíc závodníků z celé republiky i ze zahraničí, od kategorií žákovských až po dospělé. A většina z nich už v Jablonci startovala opakovaně. Pořadatelé totiž každoročně připraví soutěž s velmi kvalitní úrovní a zázemím.

Velká cena juda | Video: Josef Březina

"První den soutěžily kategorie starších dorostenců, juniorů a závodníků do 23 let. Letos přijelo asi 750 závodníků. Závody probíhaly velmi dobře, byly skvěle zorganizované a všichni nás, pořadatele, jako vždy, chválili. Čtyři jablonecká děvčata se umístila velmi pěkně. Získali jsme dvě třetí místa a jedno druhé, jeden chlapec se také umístil. Takže dvě třetí místa a jedno druhé místo z medailových pozic, což je v tak vysoké konkurenci celkem dobrý výsledek," řekl k prvnímu dnu ředitel soutěže Michael Man.

Druhý den byly na řadě žákovské kategorie, starší a mladší žáci, opět asi na tatami postavilo 400 závodníků včetně zahraničních účastníků ze Slovenska, Polska a Německa. I druhý soutěžní den byl úspěšný. Součástí tohoto podniku byl i tréninkový kemp dorostenecké reprezentace, který se konal v judo aréně na jablonecké Střelnici. Zúčastnit se mohli v podstatě ti, kteří jsou součástí dorostenecké reprezentace. Určený byl pro pokročilé závodníky.

"Děkujeme rodičům, protože bez jejich pomoci a účasti by tato akce nešla uspořádat. Děkujeme za organizaci a podporu, kterou jsme od nich měli. Jablonecké judo čeká ještě mezinárodní turnaj v Budapešti a potom možná ještě další mezinárodní turnaj v Erfurtu. Možná pojedeme i do Slovinska, ale to ještě není jisté. K tomu ještě máme místní soutěže, které probíhají asi až do poloviny června. Budeme mít opět naše tradiční soustředění na Slovance v Jizerských horách. A pak už to zase začne znovu dokola," vyjmenoval plány předseda Judo klubu Jablonec Michael Man.