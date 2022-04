Dosavadní průběh sezóny hodnotí trenér juniorského celku Jan Koravský: „Máme za sebou základní část sezóny druhé ligy juniorů. Sezóny, ve které jsme se potýkali s velkou spoustou problémů, ať už to byla coronavirová opatření nebo nedostatek hráčů, protože půlka našeho týmu již začala nastupovat za A tým mužů a druhá půlka hráčů jsou pořád dorostenci. Do sezóny jsme vstoupili s tím, že se chceme dostat do nadstavbové části soutěže, ve které se utkáme s výkonnostně stejně kvalitními, ne-li lepšími celky. Naše liga totiž dva roky zpět ztratila na atraktivnosti, když se rozhodlo, že v rámci snížení dojezdové vzdálenosti se rozdělí ústecko-liberecká liga na dvě skupiny, tedy libereckou a ústeckou. Nejlepších pět celků se poté utká na dvou turnajích, kde se rozhodne o celkovém vítězi ligy.“

V liberecké skupině zůstalo pouhých šest týmů a liga tak dostala poněkud monotónní nádech. Pomyslnou třešničkou na dortu je fakt, že ona „nadstavba“, což byl pro většinu kluků z jabloneckého týmu bod, ke kterému se upínali s příslibem kvalitních zápasů, se v posledních dvou sezónách neodehrála kvůli pandemii ani jednou

.„Tento cíl se nám tedy povedlo splnit. Avšak cesta k němu byla poněkud trnitější, než jsme na začátku předpokládali. Jediným týmem, který jsme dokázali porazit v každém ze vzájemných zápasů, je trošku paradoxně jeden z kvalitnějších celků naší skupiny, SCC Podještědí Český Dub. Tato naše čtyři vítězství ve vzájemných zápasech se ukázala jako klíčová, jelikož Dub skončil v tabulce pouhý bod pod námi. Naopak zcela nejtužším oříškem se ukázal být FBC Liberec B, který nás dokázal pokaždé porazit a zaslouženě tak skončil na první pozici v naší liberecké skupině.“

Jako zcela nepochopitelný se jeví zkrat v šestém kole, ve kterém Jablonečtí prohráli jak proti celku TJ Turnov, tak proti Panthers Liberec. Celkem slušně rozehranou sezónu tedy kazily příležitostné výpadky, které nás, naštěstí, místo v nadstavbě v konečném zúčtování nestály.

„Když však pomineme těchto pár výpadků, náš herní projev byl ve většině zápasů velmi slušný. Na začátku sezóny jsme sice měli občasné potíže s pochopením herního rozestavení, v průběhu sezóny jsme se na to však důkladně zaměřili a teď si troufnu říct, že každý chápe svou úlohu na hřišti,“ dodal Koravský.

Po celou sezónu měli hráči Jablonce možnost pracovat s velice talentovanou skupinou kluků, ze kterých se bude kouč snažit i pro A tým mužů. Někteří junioři jsou oporami již nyní. Než ale několik z nich definitivně opustí juniorskou kategorii, aby se poprali o své místo v mužích, čekají je ještě tvrdé boje v nadstavbě.

„Našimi soupeři o prvenství v druhé lize juniorů budou týmy Liberce B, Katů z Kadaně, Děčína a Teplic. Zápasy jsou na programu 30. 4. a 1. 5. v Novém Boru. Jedním z předpokladů k vítězství tedy bude zcela nepochybně kvalitní regenerace,“ řekl kouč.

I přes fakt, že kromě Liberce mají Jablonečtí o ostatních týmech a jejich herním projevu pouze hrubou představu, vstupuje do ní tým Florbal Jablonec s hlavou nahoře. „Máme jasný a jednoduchý cíl: prezentovat se poutavým florbalem a přijet do Jablonce s medailí na krku,“ zdůraznil trenér