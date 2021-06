„Předpokládali jsme, že nejtěžší zápas pro nás bude ten poslední. Tak jsme se na něj připravovali víc. Trochu jsme tak opomenuli, že ostatní týmy jsou sice tabulkově slabší, ale mají také svoji kvalitu. Strašně jsme proto bojovali v prvních dvou zápasech. Jednou jsme vyhráli, jednou prohráli. A to jsme neměli. Ale naštěstí to dopadlo tak, že na prvním místě byl Chomutov bez porážky, na druhém bylo Ústí s jednou porážkou a my na třetím se dvěma porážkami. V případě našeho vítězství jsme měli dva dva na porážky a platil vzájemný zápas. Do posledního utkání jsme tedy šli s tím, kdo vyhraje, postupuje. Ale to už jsme na ně byli připravení. Nakonec to byl pro nás nejlehčí zápas,“ vylíčil dramatické chvíle víkendového turnaje trenér Jan Čmejrek.

Fanoušky bylo slyšet

Jablonecká děvčata podporovala silná skupina fanoušků v hledišti, po celou dobu utkání zněly bubny a pokřiky, které je hecovaly k maximálnímu výkonu. A na průběhu a výsledku to bylo znát. Do zápasu šla obě družstva s velkou razancí a chutí se poprat o postup. Ale podařilo se to jen tomu nejlepšímu. A to byla Čmejrkova děvčata.V průběhu utkání, kdy na ukazateli svítil 47:35, rostla stále více naděje na postup pro jablonecký tým.

„V závěru jsme už měli náskok a soupeřky nevěděly, jak reagovat. S výsledkem a výkonem jsem byl spokojený. Ještě jsme ale neměli ani čas se z toho společně radovat. Zápas končil v neděli až po 19 hodině a děvčata se pak rozjela na internáty a do škol. Domluvili jsme se, že počkáme, jak dopadne o nadcházejícím víkendu kvalifikace se „sedmnáctkami,“ pak bychom to spojili. Na jednom tréninku si půjdeme zaběhat a pak si někde sedneme a popovídáme si o tom, jak jsme hráli a hlavně, jak bude vypadat nadcházející sezóna,“ uvedl spokojený kouč, kterému tým udělal radost.

Postup do extraligy juniorek, nejvyšší soutěže, je pro jablonecký basketbal velkým úspěchem. Pro děvčata odstartuje soutěž v září. Běžně se kvalifikace hraje už v květnu, ale vzhledem ke koronavirové pandemii byla odložená až na červen. „Na výkonu děvčat bylo vidět, že jsme trénovali o tři týdny déle a to se na kvalitě hry pozitivně podepsalo,“ dodal trenér.A jak to on sám prožíval? „Byl jsem nejvíc naštvanej, když jsme prohráli druhý zápas. Řekl jsem si, že postoupit bude hodně těžké. Ale holky hrály druhý den ještě lépe, víc soustředěněji než v sobotu. A přesvědčily mě, že na to mají.“

U17 taky o kvalifikaci

O víkendu se možná bude trenér se svými dalšími svěřenkami radovat podruhé. Děvčata U17 čeká také kvalifikace. „Jedeme s kadetkami také na kvalifikaci o nejvyšší soutěž. A jedeme až do Prostějova,“ informoval trenér, který má před s sebou další náročný víkend. „Holky hrají, baví je to. Uvidíme, jak to dopadne, nechám to osudu. Máme úplně nové družstvo kadetek, děvčata se potřebují sehrát. Alespoň si v Prostějově zahrají proti kvalitním soupeřkám. Nezlobil bych se, když bychom zůstali dál v lize. Soupeřky určitě budou těžké, myslím, že příliš velké ambice nemáme. Ale zbraně určitě neskládáme,“ zdůraznil trenér Jan Čmejrek.