Do Plzně se sjeli nejlepší atleti a atletky z celé republiky, aby bojovali o tituly na Mistrovství České republiky mužů a žen.

Závodů se zúčastnilo 458 závodníků ze 74 oddílů republiky.



BYLI V NEJVYŠŠÍM POČTU

Bojovali o medaile v devatenácti disciplínách mužů a žen. Výprava atletů z TJ LIAZ patřila opět, jako v posledních letech, k nejpočetnější. O dobrá umístění a medaile bojovalo 14 závodníků. Nejúspěšnější závodnicí byla Barbora Hůlková, která ve velmi vyrovnaném závodě dálkařek vybojovala čtvrté místo v letošním osobním rekordu 628 cm. K zisku bronzové medaile ji chyběly dva centimetry.



ROZHODČÍ ZASPALI

„Barbora měla velmi vyrovnanou sérii, byla do páté série třetí, ale potom ji překonala o jedno místo závodnice s USK Praha. Závod byl svým obsazením nejkvalitnější za posledních několik desítek let,“ okomentoval průběh závodu předseda atletického oddílu TJ LIAZ Dušan Molitoris. Všech osm finalistek překonalo hranici šesti metrů a první čtyři závodnice dělilo 17 centimetrů. Velké ambice na zisk bronzové medaile měla také štafeta žen 4x100m ve složení Štanclová, Rappová, Novotná a Hůlková, která po dramatické zápletce při doběhu štafet, kde závodnice v sedmé a osmé dráze doběhly společně v šesté dráze do cíle a bránily tak Hůlkové v doběhu. „Naše vedení výpravy společně s Plzní podalo protest, ale nakonec to bylo čtvrté místo pro naši štafetu časem 46.51 sedm setin od bronzu a jedenáct od stříbrné medaile. Rozhodčí tentokrát zklamali na celé čáře, nerespektovali ani pořízený záznam,“ popsal nepříjemnou situaci Dušan Molitoris.



VE FINÁLE BYLA SEDMÁ

Další skvělé umístění vybojovala Vendula Štanclová. V běhu na 400m překážek si vybojovala postup z rozběhu časem 61.21 a ve finále doběhla na sedmém místě, když si ještě dokázala zlepšit osobní rekord na 61.13.



JABLONCI SE DAŘILO

Sedmé místo vybojoval také Jan Lechner v trojskoku, když posledním pokusem skočil 14,75 za svým osobním rekordem. Před čtyřmi roky zaostal osmnáct centimetrů. Další umístění mezi finalisty vybojovala Barbora Hůlková v běhu na 200m. Nejprve v rozběhu zaběhla 24.49 a ve finále skončila osmá časem 24.66. Stejné umístění vybojoval Martin Mikula ve skoku o tyči svým sezonním rekordem 461. Ve stejné disciplíně mu dobře sekundoval také Jáchym Štancl výkonem 441 cm obsadil jedenácté místo. Z ostatních výsledků jabloneckých atletů: 100m: Adéla Novotná 12.26, Františka Rappová 12.66, 200m: Adéla Novotná25.72,100mpřekáže:Petra Vítová 14.86 (osob. rekord), kladivo: Nikola Horáková 45,89.