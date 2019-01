Špindlerův Mlýn - Bouda Helena Černý Důl. Takové jméno nese vítězná hlídka čtyřiapadesátého ročníku Krkonošské 70. Sedmdesátikilometrovou trať zdolala pětice Sedláček, Nesvadba, Fišnar, Pavel a Jánský za 4 hodiny 12 minut a 11 vteřin. Závodu se zúčastnilo celkem 930 běžců na lyžích (186 družstev). Mezi 120 družstvy na sedmdesátikilometrové trati jeli i borci z Jablonecka. Šestý Bikeservis tratil na vítěze téměř jedenatřicet minut.

Pro většinu účastníků je symbolem vůle a vytrvalosti, odolnosti a týmové práce. Kdo dokáže nejlépe naplnit tyto vlastnosti, uspěje. Krkonošská 70!

Mýtus mezi lyžaři. Nejtěžší závod v Evropě, zazní v sobotu několikrát z reproduktorů ve Svatém Petru. „Ano, startují u nás i borci, kteří objíždějí ostatní evropské závody a říkají, že Krkonošská sedmdesátka, i když Vasův běh je devadesát kilometrů, je nejtěžší v Evropě,“ říká předsedkyně organizačního štábu K70 Margaret Vrbatová. „Proto všichni ti, kteří se postaví na start, mají můj velký obdiv. Jsou moc stateční. Jedná se o opravdu velice extrémní závod,“ dodává.

Letošní 54. ročník lyžařského maratónu přilákal do nejvyšších českých hor devět set třicet závodníků. Sto dvacet osm, z celkového počtu sto osmdesáti šesti, hlídek si trouflo na hlavní trať. Sedmdesát kilometrů. Start ze skiaerálu Svatý Petr, Rennerovky, Pražská Bouda, na Černou horu a zpět.

V sobotu ráno, přesně minutu a půl po osmé hodině, se tato trasa začíná vrývat do hlav běžců z týmu Helena Bouda Černý Důl.

Pětičlenná parta lyžařských dravců i ve stížených podmínkách letí po hřebenech Krkonoš, a tak čtvrt hodinu po poledni se objevuje znovu na místě, kde svůj boj s Krkonošemi ráno zahájila.

Ano, to je vítěz hlavní kategorie 54. ročníku Krkonošské 70 – Helena Bouda Černý Důl. Výsledný čas 4 hodiny 12 minut a 11 vteřin. „Byl to těžký závod s různým sněhem. Na Černé hoře svítilo sluníčko, takže jsme si to i užívali,“ líčil svoje dojmy ze závodu „tiskový mluvčí“ vítězné hlídky Petr Pavel. „Problém jsme snad ani žádný neměli. Jistě, že se někdo chvílemi trápil, ale pak zase trápil někdo jiný. Bylo to dobrý,“ usmíval se.

Na druhého v pořadí, Redpoint Toko Team Teplice nad Metují, si černodolský tým přivezl náskok téměř pěti minut. Třetí, pražské Elektro ČVUT, již zaostávalo skoro o dvacet minut.

Chvíli po vítězi hlavní kategorie do cíle dorazila první mužská hlídka na padesátikilometrové trati. Královéhradecký Bike Sport v souboji lyžařů z krajského města porazil obhájce z roku 2007, Labe Tri Club.

K nejlepším ženám v sobotu patřily běžkyně z hlavního města. Na padesátce i poloviční trase skončila na první pozici družstva VSK Elektro ČVUT Praha.

„Nám se jelo hrozně pěkně, protože jsme byly vyrovnané. Holky jely jako dráha,“ chválila Pavla Havlová svoje kolegyně z vítězného družstva na 50 km. „Když jsme na otočce viděly, že jsme před druhýma holkama asi o pět kilometrů, zbytek závodu jsme si užívaly,“ doplnila Pavla Havlová.

Poslední kategorii, která se na K70 běhá jsou veteráni 25 kilometrů. V ní opět potvrdili svojí nadvládu lyžaři ze Spartaku Police nad Metují.

Výsledky

Muži 70 km: 1. Bouda Helena Černý Důl (Václav Sedláček, Petr Nesvadba, Jan Fišnar, Petr Pavel, Lukáš Jánský, Václav Sedláček, Petr Nesvadba, Jan Fišnar, Petr Pavel, Lukáš Jánský) 4:12:11, 2. Redpoint Toko Team Teplice nad Metují ztráta na vítěze -4:40, 3. VSK Elektro ČVUT A Praha -19:25, 4. USK CS Plzeň -19:43, … 6. Bikeservis Jablonec n. N. -30:56,… 9.Orientační vetoši Jablonec n. N. -45:06,… 17. LBS Sport Bedřichov -58:24,… 21. Hell Deflorators Band Jablonec n. N. -1h02:10, 22. The Skiers Revival Smržovka -1h03:20



Ženy 50 km: 1. VSK Elektro ČVUT Praha 4:10:02 (Pavla Havlová, Simona Kočová, Šárka Zelenková, Petra Havlová, Michaela Mannová), 2. Plochodrážnice z Prahy -20:48, 3. VSK Humanita Praha A -25:58, 4. Štika a Drak Pardubice -30:55.



Muži 50 km: 1. Bike Sport Hradec Králové 3:48:18 (Luboš Maroušek, Jaroslav Krejcar, Stanislav Málek, Lukáš Bokovský, Tomáš), 2. Labe Tri Club Hradec Králové -7:24, 3. Cyklo – Ski klub Polička B -19:01, 4. Realistav České Budějovice -32:27.



Ženy 25 km: 1. VSK Elektro ČVUT Praha A 1:37:37, 2. Krkonošský lyžnice -10:39, 3. Šumperská pětka -37:41, 4. Sněžné běhny Praha -1:02:37.



Veteráni 25 km: 1. Spartak Police nad Metují – V 1:27:12, 2. TJ Sokol lyžaři Horní Branná -10:28, 3. VSK Elektro ČVUT veteráni Praha -10:56, 4. SK Vamberk A veteráni -12:42.