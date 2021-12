Boj o setrvání v soutěži pokračuje. Obě mužstva musí zabrat, aby vydržela. V dalším utkání divizní florbalové soutěže přivítali Jablonečtí na domácí palubovce soupeře z nedalekých Koberov. A v zápase šlo o hodně.

V derby byly lepší Koberovy | Foto: Josef Březina

Obě mužstva se potřebují posunout ze spodních pater tabulky pokud možno co nejvýš. Domácím se ale nedařilo, a tak je bude čekat ještě další boj o záchranu. Potvrdil to také manažer klubu a sekretář Tomáš Beran.„Bylo to hodně tvrdé utkání. Rozhodčí nasadil vysokou laťku. A hráči se jí snažili přizpůsobit. Soupeř se ujal v první třetině vedení, šel až na 2:0 a nám se nepodařilo vývoj utkání zvrátit. Koberovy si tak došly pro pohodlnou výhru a odskočily ze sestupových vod, ve kterých my zatím zůstáváme. Musíme se soustředit na další utkání, které hrajeme hned zítra.“