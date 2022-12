TJ Lokomotiva Česká Lípa – VK Malá Skála A 3:1 (-23, 13, 18, 24)

První set začal pro hosty velmi dobře. Vstoupili do zápasu s vidinou kvalitního volejbalu s jedním z nejtěžších soupeřů tabulky. Dařilo se jak na příjmu, tak v poli i na útoku. Skóre maloskalští drželi vyrovnané se soupeřem až do konce a vyhrávají první set 25:23. To je ale bohužel ze strany hostů jediný úspěch dne. Druhý set začali hráči Malé Skály chybovat ve všech oblastech – horší přihrávka, chybí preciznost v poli a ani na útoku se nedaří, tím pádem hosté neudrželi tempo se soupeřem a z druhého setu si odnáší pouhých 13 bodů. Do třetího setu se výběr trenéra Preislera snažil vstoupit s chladnou hlavou bez vzpomínek na debakl v předchozím setu, ale nepodařilo se. Hra z maloskalské strany byla stále nedůrazná, o „třídu“ jinde oproti soupeři, ani všelijaké kouzlení na střídání nepomohlo ke zvratu nastalé situace, a tak třetí a čtvrtý set bere domácí tým.

Sestava: Novák, Mařík, Chum, Pastuch, Kovář, Macháč a libero Vronský

Střídali: Hořák, Melich, Vacík, Preisler

TJ Lokomotiva Česká Lípa – VK Malá Skála A 3:0 (18, 15, 19)

Do druhého zápasu vstoupili hráči Malé Skály s čistou hlavou, přeci jen jednalo se o další zápas, kde měli možnosti zabojovat o nějaké ty body do tabulky. Od prvního setu se ale bohužel nedařilo – opět skoro ve všech oblastech, maloskalští se nedokázali natolik prosadit, aby si vytvořili bodový náskok nebo se alespoň udrželi v kontaktu s domácím družstvem. Soupeř si ve všech třech setech svůj náskok vypracoval, a ten si udržel vždy až do konce.

Sestava: Preisler, Mařík, Chum, Melich, Kovář, Macháč, a libero Vronský

Střídali: Hořák, Pastuch, Kovář, Novák

"Musíme si uvědomit, že tyto chyby, které proti lepším soupřům kupíme jsou drobnosti, ale bohužel na této úrovni tyto drobnosti rozhodují o výsledku utkání. Vždycky se dá všechno udělat lépe a natrénovat to. Do příštího zápasu máme k dispozici ke zlepšení 4 tréninky, tak je musíme využít," řekl závěrem zklamaný kapitán týmu Malé Skály Martin Mařík.

Vladimír Chum