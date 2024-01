Mezinárodní mítink Jablonecká hala má již několikaletou tradici uspořádat v rámci mítinku závod o nejrychlejší žákyni a žáka prvních ročníků jabloneckých škol. Je to jediný halový závod v republice, který se běží v této kategorii.

běžci | Foto: Autor: FangXiaNuo

Mezinárodní mítink Jablonecká hala má již několikaletou tradici uspořádat v rámci mítinku závod o nejrychlejší žákyni a žáka prvních ročníků jabloneckých škol. Je to jediný halový závod v této republice v této kategorii. Příležitost tak dostanou naše nejmladší naděje vidět na startu nejlepší atlety a sami se zúčastnit finálového běhu na 50 m, který proběhne před finálovými běhy těch nejlepších sprintérů mítinku.

"Bude to pro ně velké zážitek a také možná začátek své sportovní kariéry. Kvalifikace na hlavní závod proběhne ve čtvrtek 18.ledna od hodin v hale na Střelnici. Všichni účastní obdrží tričko s emblémem mítinku. Nejlepších osm v každé kategorii postoupí do finále. Záštitu nad tímto závodem převzala televize RTM plus, která věnuje také pohár," informuje za pořadatele Dušan Molitoris.

Pozvánky již pořadatelé na jednotlivé školy rozeslali. Jmenný seznam účastníků je třeba zaslat do 15.ledna na emailovou adresu:andy.papayova@seznam.cz.

"Těšíme se na co největší účast mladých nadějí a rodičů na mítinku, který se koná v sobotu 20.ledna od 14 hodin v atletické hale na Střelnici," zve na tradiční mítink královny sportu Dušan Molitoris.