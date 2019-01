S pádlováním na nafukovacím paddleboardu začal před několika lety. Na první pohled ho tento sport zaujal a dostal chuť zkusit ho na vlastní kůži.

„Viděl jsem v zahraničí pána, který měl na paddleboardu posazenou malou holčičku, vypadalo to moc hezky,“ okomentoval novou sportovní disciplínu Borek Hercelet. Jablonecká přehrada je v letě v obležení tisíců lidí a ti si chtějí zasportovat i na vodě, hlavně trochu netradičně. Nové plavidlo a nový sport zažívá velký rozmach.



Proč jste se rozhodl právě pro tento sport?

Už delší dobu jsem si říkal, že na tak krásné vodní ploše, kterou bezesporu jablonecké moře je, chybí nějaké vyžití. A proto jsem před třemi lety začal na jablonecké přehradě jezdit na nafukovacím paddleboardu a taky je půjčovat.



Jaké s ním máte zkušenosti?

První prkno jsem si pořídil, aniž bych na tom někdy dříve stál. Když jsem si ho vezl, byl jsem na sebe trochu naštvaný. Říkal jsem si: Jsi blázen, utratil jsi spoustu peněz za něco, co ani nevíš, jestli tě bude bavit, nebo ti to vůbec půjde. S takovými pocity jsem prkno nafoukl a vyrazil na přehradu. Už při prvním stoupnutí na prkno jsem věděl, že je to přesně to, co jsem si představoval a že to byly perfektně utracené peníze. Byla to láska na první pohled a super pocit.

Představoval jste paddleboardy již na nějaké akci a jaký o ně byl zájem?

Na Dětském dnu, který pořádal oddíl dračích lodí, Dragons, jsem představil naši půjčovnu. Zájem byl obrovský. Odvážlivci si vyzkoušeli jak klasické nafukovací paddleboardy, tak i obrovský megaboard, na který se vejde hromada lidí najednou. Všechna prkna byla v provozu od začátku až do konce akce.



Kde se mohou zájemci o tento sport hlásit?

Nejlépe v naší půjčovně, která je 200 metrů od přehrady, v ulici Antonína Dvořáka Ne každý chce být při prvním kontaktu a třeba pádu z prkna na očích lidem u přeplněné pláže…

Je tento sport něčím omezený, třeba věkem?

Myslím si, že jako každý sport, je i paddleboarding omezený ani ne tak věkem, protože věk je jen číslo, ale spíš tím, jak se kdo cítí. Člověk, který chce na paddleboardu jezdit, musí mít určitý smysl pro rovnováhu.



Určitě to ale není jen relax a zábava…

Paddleboarding může být i tvrdý sport, kdy si můžete vyzkoušet něco jako rychlostí kanoistiku, ale ve stoje nebo sjet divokou řeku. Ale to už je disciplína, která se dá dělat, když už máte nějaké zkušenosti, stejně jako paddleboarding na příboji, v podstatě surfing.

Kdyby si chtěl někdo paddleboard pořídit, co by jste mu při výběru poradil?

Nafukovací Paddleboardy nejen půjčujeme, ale i prodáváme, takže se na nás může každý obrátit a před si před zakoupením prkno vyzkoušet. Jako všechno, i paddleboarding se rychle vyvíjí. Kdo si ho chce pořídit, měl by se přijít k nám poradit, co od prkna očekává, zda zábavu pro děti nebo výkon. Velkou výhodu je v každém případě to, že je nafukovací, dá se složit a odvézt kamkoli, na přehradu i na moře.



Paddleboarding není ale jen jízda na prkně..

To určitě ne. Na jablonecké přehradě chystáme i cvičení a kurzy yogy na paddleboardu nebo kondiční pádlování. Informace o těchto aktivitách naleznete na našich webových stránkách www.paddleboardingshop.cz, nebo jsme k dispozici na facebooku Paddleboarding Jablonec.