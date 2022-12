„Letos je to už šestý ročník, po dvouleté covidové pauze zase jedeme naplno. Účast je slušná, přihlášených bylo přes dvě stě závodníků. Myslím, že lidi po té přestávce měli hlad po takové akci. Dnes nám nahrává i skoro jarní počasí. Trať není umrzlá, žádná ledová podložka. Kolem tří přehrad je to závod na pět kilometrů. Kdo to na začátku moc rozpálí a přepálí svoje síly, tak může možná mít v závěru problémy. Věkově starší, nebo hobíci se můžou zapotit. Někteří mladí sportovci to berou jako kvalitní trénink a závod je tak nevysílí.

Martin Fořt nestartoval, ale trasu kolem jabloneckých přehrad má pořádně načtenou. „Jako atlet veterán se ještě stále účastním různých závodů. Na přehradě trávím většinu svých tréninků.“

Po doběhnutí do cíle se závodníci občerstvili a čekali na výsledky. Martin Fořt potvrdil: „Popřejeme si do nového roku. Alkohol nalévat nebudeme. Zůstaneme u čaje. Každý si dá večer doma.“

Vítězkou hlavní kategorie žen od 16 let výš se stala Anna Málková, USK Praha, čas: 00:19:18.7

Vítěz hlavní kategorie mužů od 16 let výš byl Vít Pavlišta, čas: 00:16:18.8

Ostatní výsledky na www: silvestrovskybeh.cz