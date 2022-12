Trenér jabloneckých házenkářů František Dědeček k podzimním výkonům: "Myslím, že handball je spravedlivý. Po podzimu jsme v horní půlce tabulky, prohráli jsme s týmy, které jsou lepší a jsou v tabulce nad námi, naopak mužstva, která bychom měli porazit, jsme porazili. Z mého hlediska nám nevyšel jednoznačně domácí zápas s lídrem soutěže Duklou Praha B 18:44 (8:21). Nastoupili jsme bez klíčového hráče týmu Tomáše Hány, který měl pracovní povinnosti. V týmu se nenašel nikdo, kdo by ho nahradil. Naše hra v útoku byla úplně bezzubá a soupeř si díky rychlým přechodům pěkně zastřílel, tohle utkání se nám opravdu hrubě nepovedlo. U druhého celku tabulky v Liberci jsme prohráli 29:23 (16:8), tým Liberce se prezentuje rychlým handballem, kde mladí, technicky zruční a sehraní hráči, nás opět trestali z rychlých přechodů. Sice se nám nepovedla první půle, pak jsme se ale během začátku druhého poločasu dostali na dostřel dvou branek 20:18. Ovšem soupeř měl více sil a zaslouženě vyhrál. Třetí tým tabulky Baník Most vyhrál v Jablonci 21:26 (11:16). V tomto utkání nám utekl začátek zápasu a pokud proti silnému týmu prohráváte v 10. minutě 3:8, tak už to těžko doženete. Na čtvrtém místě v tabulce je rezerva Lovosic. Domácí remíza 25:25 nás stála 4. místo, celou první půli jsme soupeře válcovali, abychom v druhé půli úplně zkolabovali a ke konci utkání, když jsme vedli třicet vteřin před koncem 25:24 a měli jsme míč, jsme zbytečně zariskovali, přišli o něj a soupeř v závěru srovnal. Šestou rezervu Sokola Vršovice jsme doma porazili 28:22(13:10), v Ústí nad Labem jsme porazili domácí Chemičku 20:25 (9:14), v České Lípě jsme vyhráli 23:31 (10:15) a na Mělníku 24:28 (13:15)."