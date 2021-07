Mezi nejlepšími krajskými sportovci v Libereckém kraji byl také atlet AC Jablonec František Doubek. V kategorii mládež jednotlivci obsadil třetí místo za své vynikající výsledky v uplynulé sezóně. Junior František Doubek v kategorii mužů vytvořil osobní rekord v dospělém desetiboji výkonem 7664 bodů a zařadil se na třetí místo v České republice za mistrem světa v juniorském desetiboji Jiřím Sýkorou a dvojnásobným medailistou z mistrovství Evropy Adamem Sebastianem Helceletem.

Výkonem 7821 bodů z posledního Mistrovství ČR ve vícebojích vede světové a České průběžné tabulky v juniorské kategorii.Franta má za sebou aktuálně tři velké závody, tři desetiboje a když jsme spolu na vyhlášení výsledků hovořili, měl před s sebou další dva. Být co nejlepší v deseti disciplínách ve dvou dnech, to si dovede představit zase jen desetibojař.A která z disciplín je pro Frantu Doubka nejnáročnější?„Určitě běh na 1500 metrů, který je v programu vždycky až druhý den na úplný závěr závodů. Už je to hodně náročné. Pro vícebojaře, který musí nabrat co nejvíce svalové hmoty a potom okysličovat ty svaly na posledních 1500 metrů, to je fakt špatný. Takže proto je pro mne tato disciplína nejhorší,“ odpověděl na otázku úspěšný desetibojař Franta Doubek.

Jak probíhají tréninky u desetibojaře, aby se připravil dobře na všechny disciplíny?„Přijedu na trénink se vším nádobíčkem, což znamená šest párů treter a tři páry botasek. A teprve až na místě se s trenérem Miroslavem Ruckým rozhodneme, co budeme trénovat. Podle toho, jak na tom aktuálně jsem. Trenér zvolí formu rozcvičky. Denně trénuju čtyři pět hodin a vlastně všechny disciplíny,“ popsal Franta svůj tréninkový režim.V tak náročné disciplíně by měl bezesporu mít čas i na kvalitní rehabilitaci a relaxaci. Dobře ví, jak je to nutné pro fyzičku a potřebný zdravotní stav.

Franta studuje čtvrtý ročník gymnázia, který má rozdělený na dvě ročníky. Letos ho čeká zkouška z dospělosti. Po ní se chystá atlet AC Jablonec nad Nisou na FTVS nebo se rozjede do Ameriky. A plánuje, že by se za velkou louži mohl s ním vydat i trenér Rucký. „Myslím, že tam jsou pro sport lepší podmínky než u nás,“ uvedl důvod úspěšný sportovec.

V letních měsících ho čekají závody, ale jen v jednotlivých disciplínách, ne ve všech deseti najednou. „Bude to několik závodů, na kterých budu startovat ve skoku o tyči. V tom bych se chtěl na výkonu ustálit. Skočil jsem 4.80, to je můj osobní rekord. Budu tedy hlavně trénovat. Až v polovině července mě čeká mistrovství Evropy a za měsíc na to mistrovství světa. To jsou teď pro mne dvě nejbližší důležité mety, na které se soustředím. Mým přáním je umístit se na stupních vítězů a když to půjde dobře, tak i vyhrát.“

Limit na olympiádu

A kde vidí svůj atletický vrchol? Franta Doubek má jasno. „Určitě je to olympiáda v roce 2024. Chci splnit limit a zajistit si tak na OH účast,“ má jasno Franta. A také má jasno v dalším. O blížících se prázdninách vůbec nebude odpočívat, natož lenošit.„Lenošit nebudu. Budu jen běhat, házet a skákat. Občas si dám s kamarády tak jedno pivo, ale jinak ne. Když týden netrénuju, tak mám pocit, že něco ztrácím, že mi něco utíká. Říkám si, že to, co nenatrénuji dneska, to už zítra nenatrénuju.“V atletice vidí úspěšný závodník smysl života. Alespoň zatím. Má velké plány. A maká, aby si je splnil. Na otázku, jak se zachová, až se objeví v jeho okolí nějaká slečna? „Taková slečna si bude muset uvědomit, že ji nemůžu věnovat tolik času, kolik by chtěla. Nejlepší by asi bylo, aby to byla taky atletka.“

Františka Doubka trénuje Miroslav Rucký, také bývalý úspěšný atlet a desetibojař.„Františka trénuju už 4,5 roku, když na sportovní gymnázium v Jablonci nastoupil jako fotbalista. Tenkrát byl, jak se říká, atletikou nepolíbený. Začali jsme s všestranností a s atletickými disciplínami. A k tomu je nejlepší víceboj. Franta hrál fotbal za Starou Paku. A do Jilemnici na sportovní gymnázium přišel s tím, že chce zkusit hod oštěpem. V oštěpu máme výbornou tradici, držíme český rekord jak v ženách, tak v mužích. Upozornil jsem ho, že než se dostane v hodu oštěpem na dobrou úroveň, tak musí projít všechny disciplíny desetiboje, krátké překážky, vrhy, hody, skoky, běhy a vytrvalost . V osnovách gymnázia toto všechno je a musel to absolvovat,“ uvedl k počátkům atletické dráhy Františka Doubka jeho trenér.

A dál ho pak jen chválil. „Dělali jsme jednu disciplínu za druhou a František byl velmi šikovný na pohyb. Měl výbornou motorickou paměť na disciplíny a rychle šel nahoru. První Mistrovství ČR v žákovském devítiboji hned vyhrál. A to byl už předpoklad k tomu, že by mohl být dobrý. Měl velkou sílu. Tu zdědil po tatínkovi, který byl dobrým a všetranným kulturistou,“ prozradil kouč na svého svěřence.Ve druhém ročníku gymnázia jako dorostenec se přiblížil českému rekordu ve víceboji. A ve třetím ho překonal. Do té doby rekord držel mistr Evropy Jan Doležel a kdysi i Olympijský vítěz v desetiboji Robert Změlík.

A teď drží rekord jablonecký František Doubek s počtem bodů 7 526. Ve čtvrtém ročníku studia už pokročil do kategorie juniorů, kde už zkoušel i dospělý desetiboj.„A nedávno, na ostrově Naxos na starořeckém desetiboji Portarathlon vytvořil třetí nejlepší výkon v ČR za Jiřím Sýkorou a Adamem Sebastianem Helceletem, kteří bojují o postup na olympijské hry. A v dospělém desetiboji získal 7664 v mužském víceboji,“ bohužel s částečnou podporou větru,“ upozornil trenér Miroslav Rucký.

A tím jeho úspěchy zdaleka nekončí. V květnu závodil v Třebíči, v kategorii juniorů. A závodil fantasticky. „Vybojoval 7 821 bodů, dostal se na nejlepší výkon na světě a vede světové tabulky,“ právem se pochlubil trenér, který má také na jeho výkonech a úspěchu velký podíl. Zavzpomínal na úspěšnou Třebíč. „První den závodil velmi dobře, udělal 4129 bodů, což je světová úroveň. Ale druhý den se mu vůbec nepovedl. I to se někdy může stát,“ řekl bývalý zkušený sportovec.

Až František Doubek ukončí studium na gymnáziu, tak se jejich cesty asi rozdělí, pokud nedostane trenér nabídku pokračovat na jeho přípravě dál. „Půjde na vysokou školu do Prahy nebo, jak si přeje, odjede do Ameriky, aby se dostal na vyšší úroveň přípravy na vysněný cíl, na olympiádu v roce 2024,“ řekl trenér.Na Františka bude vzpomínat i proto, že měl v sobě velkou rezervu síly. „Přišel jako silný sportovec. My jsme tu sílu převrátili do rychlosti a do technik. A v tu chvíli na Františka nikdo neměl. Už jsem takové talenty trénoval, například Jana Solfronka, Tomáše Pulíčka, Jana Lepešku včetně parťáka ze Sportovního Gymnázia Vojtu Dresslera, ale vysoká škola nás od sebe rozdělila. Na rozdíl od Františka to byli vysocí kluci, ale takový potenciál síly, jako má on, ten neměli. Projevily se geny, které zdědil po rodičích, hlavně po otci,“ řekl o svém svěřenci trenér Rucký.

František se ničeho nebál. Nezalekl se ani, když fotbalový míč vyměnil za atletické disciplíny. Zvládl všech deset: běh na sto metrů, skok daleký, vrh koulí, skok do výšky, běh na 400 metrů, 110 metrů překážek, hod diskem, skok o tyči, hod oštěpem a běh na 1500 metrů.„Toto pořadí se na závodech dodržuje. Některé disciplíny jsou časově velmi náročné. Vícebojaři jsou dva dny v akci. První den zakončí během na 400 metrů a druhý den ráno začínají během na 110 metrů překážek. Je to velmi náročné. A proto není divu, že nejdelší běh 1500 metrů, který je až úplně poslední, už bývá pro hodně desetibojařů opravdu ta nejtěžší disciplína,“ vylíčil rozložení disciplín při závodě Miroslav Rucký.

Do cíle kouč došel

„O mně se říkalo, že nejsem desetibojař, ale devítibojař. Já už jsem tu poslední disciplínu, běh na 1500 metrů neběžel. Jen jsem střídal běh s chůzí. A proto se mi můj kamarád Robert Změlík, který se stal olympijským vítězem v roce 1992 v Barceloně, smál, když jsem po delší době doběhl/došel do cíle," usmívá se Rucký.

František Doubek letos absolvoval už tři víceboje, mezi kterými měl čtrnáctidenní pauzu. Závodil v Chorvatsku, kde se nominoval na mistrovství světa a Evropy juniorů, pak na ostrově Naxos v Řecku, kde závodil za dospělé a vyhověl nominačním kritériím do třiadvaceti let, ale bohužel s podporou větru na 100, 110 metrů s překážkami a skoku dalekém. A za další dva týdny závodil na mistrovství republiky v Třebíči. Není divu, že sám přiznal, jak je po takovém maratonu desetibojů unavený. Ví dobře, co potřebuje, co je pro něj aktuálně nejlepší. Ví, že potřebuje teď hlavně trénovat, už ne závodit. Do mistrovství Evropy zbývá několik týdnů.