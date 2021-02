Málokdo ví, že poslední lednový pátek je díky moderátorovi Leoši Marešovi vyhlášený jako DOBRODEN. A jeho smysl? Kolik sledujících máte na své sociální síti, tolik peněz věnujete na charitu, kterou si sami zvolíte. A jaký zvolíte poměr, zda počet vynásobíte korunami nebo pětistovkami nebo i vyššími bankovkami, to už je na každém.

Všechno rozjel lyžař

Tato myšlenka zaujala autora projektu Milujeme Jizerky, bývalého profesionálního akrobatického lyžaře z Jablonce, Daniela Honziga a jeho kamaráda Stanislava Dubského. Ve svém projektu zachraňují a pomáhají Jizerkám. A v návaznosti na tento den je napadlo pomoci někomu, kdo to opravdu potřebuje.



A tak se zrodila spolupráce mezi nimi a jabloneckým týmem Skládačky, který má ve svém programu právě pomoc lidem, jež si na ni sami nedosáhnou. A to jak po stránce finanční, tak materiální. „Kluci se na nás obrátili s tím, jestli jim můžeme doporučit nějakého z našich patronů, aby mu v rámci Dobrodna přispěli třeba na léčbu. Domluvili jsme se a krátce na to se na sociálních sítích objevil příspěvek, který mohl kdokoliv olajkovat. A oni by pak počet, vynásobený deseti korunami, přeměnili v konkrétní částku,“ vysvětlil smysl spolupráce jeden z členů Skládaček Štěpán Chroustovský.

Osudná autonehoda

Skládačky se k nápadu hned přidaly. Jednak doporučili chlapce z Jablonce, pětiletého Maximiliána Zajíce, se kterým se život vůbec nemazlil a nemazlí dodnes. Jako každé dítě ale miluje pohyb a snaží se být aktivní, jak mu to jeho postižení a zranění po autonehodě umožní.



„Pravidelně se účastní našich akcí a závodí společně s ostatními. Proto jsme se rozhodli pro něj. Abychom ho zase v letošním roce viděli třeba na startu akce, kterou pořádáme, na UpHill Runu. Chceme pomoct Maxíkovi vrátit se ke sportu.“

A Skládačky se také zavázaly, že věnují Maxíkovi stejnou částku jako Dan se Standou. „Akci jsme upekli během dvou hodin. Plácli jsme si a dali se do toho. Rozjeli jsme ji na sociálních sítích. Vedle možnosti přispět přes olajkování příspěvku zřídili autoři nápadu ještě transparentní účet, kam mohli lidé přímo zasílat peníze a kterým tento způsob vyhovoval lépe. Akce trvala šest dnů. A ohlas byl veliký,“ dodal Štěpán Chroustovský.



Zájem a chuť pomoct potvrdily také průběžné zprávy na facebookovém profilu obou spolků. „Je před námi neděle a váš zájem o pomoc Maxíkovi Zajícovi je obrovský. Proto jsme akci prodloužili! Pojďte se do toho ještě zítra opřít. Má to smysl!! Děkujeme.“

Kliklo tisíc lidí

A pak přišlo konečné zúčtování. Na odkaz pro Maxíka kliklo 962 lidí, což po vynásobení desetikorunou bylo skoro deset tisíc. Stejnou částku k tomu přidali členové týmu Skládaček. A to ještě nebylo všechno. „Od vás všech, kteří jste poslali příspěvek na náš účet, a že vás nebylo málo, to celkem udělalo neskutečných 26 844 korun. Sečteno podtrženo, předávali jsme dohromady fantastických 46 084 korun,“ poslali aktuální zprávu dárcům hned po ukončení akce Dan, Standa a tým Skládaček.

Společně také předali Maxíkovi šek s tím, že budou využité pouze pro Maxíka, jeho léčbu a rehabilitaci.

„Vůbec jsme nečekali, že se můžeme přiblížit k takové sumě. Vybrané peníze půjdou na náklady spojené s rehabilitací a rotoped pro posílení nohy, aby mohl Max zase brzo vyběhnout. Všem, kteří se výzvy zúčastnili, chceme z celého srdce poděkovat, protože jste projevili obrovský zájem a neskutečnou podporu. Takže Maxovi držíme palce, Je to velkej bojovník a určitě si to zaslouží,“ vzkazují organizátoři akce všem, kteří se jí zúčastnili.



Tím ale jejich aktivita zdaleka nekončí. Dan Honzig a Stanislav Dubský zaměřili svoji činnost na záchranu Jizerských hor, a tým Skládaček již několik let na jednotlivce, kteří potřebují pomoc vrátit se do normálního života.

Další projekty

„My určitě nekončíme. V následujících týdnech na našem facebooku a Instagramu představíme plánované projekty na rok 2021. A že toho nebude málo,“ prozradil Daniel Honzig. Pokud to půjde a situace s pandemií už to dovolí, tak Skládačky zorganizují v letošním roce opět volejbalový turnaj sedících. Na minulém se představila i česká reprezentace a bylo se na co dívat. V červnu by přišel na řadu zase kvadriatlon na přehradě Jablonecká skládačka. A v září je Uphill Runn, výběh na Dobrou vodu. Všechny informace najdou zájemci na webu skladacky2015.cz.