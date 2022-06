A pokračují dodnes. Díky tomu procestovali už velkou část světa. Tentokrát se ocitli v Uzbekistánu.Martina Ptáčková, kickboxerka ověnčená mnoha prvnestvími a tituly o jejich výpravě řekla: „Bratr se stal v Uzbekistánu vícemistrem světa v disciplíně hand to hand, to je sport ozbrojených jednotek. Konkurence byla opravdu veliká. Závodů se zúčastnilo okolo třiceti států ze všech kontinentů. Kromě tradičních velmocí tohoto sportu bylo také možné například vidět zápasníky z Indie, Ázerbájdžánu či Íránu. Cestou do finále potkával například zápasníky z Moldávie, Rumunska, Tádžikistánu, Uzbekistánu, Turkmenistánu. Nejlepší zápasníci však byli domácí Uzbekové.“

Zápas s jedním z nich ve finále měl jednoznačný průběh a Uzbek byl lepší než český bojovník Josef Ptáček. Šanci na výhru měl, když se mu podařilo nasadit škrcení neboli triangl. Uzbek měl ale velkou sílu a jednoduše ho zvedl nahoru. To se projevilo v dalších fázích zápasu. Josef zápas okomentoval: „Odvážím si cenné zkušenosti a také poznámky k tomu, co zlepšit.“Po skončení šampionátu čekali jeho i Martinu další pracovní povinnosti. „Brácha mi byl skvělou oporou na schůzkách, kde jsem se například setkala s nejvyššími představiteli a také uzbeckou reprezentací, se kterou plánujeme spolupráci.“ „Radost nám udělalo i ocenění za rozvoj tohoto sportu ve světě.“, doplnil Pepa.

Oba sportovci potvrdili, že v Uzbekistánu je to úplně jiný svět než v Čechách. „Tady se úspěch oslavuje, všichni z něj mají radost. Dokonce nám lidé mávali na ulicích a poznávali nás. Hand to hand je zde národním sportem a pokud jste v něčem dobří, jste pro ně národním hrdinou. Zažil jsem se sestrou a tátou úplně neuvěřitelné věci, na které, myslím,nikdy nezapomenu. Hrozně si nás tady váží,“ řekl Pepa.Ptáčkovým salutovala národní garda, někteří za nimi byli ochotní přijet i několik desítek kilometrů, jenom proto, aby se s nimi mohli vědět. „Prostě neuvěřitelný. Pak přijedete do Čech a všichni vám akorát závidí. Je to smutný,“ konstatovali sourozenci.

Také to ještě zaznamenali i skvělý trenérský úspěch, když se jejich svěřenkyně, Kamila Kocourková a Marie Malko,staly mistryněmi České republiky ve fightingu a kickboxu. „Myslíme, že jsou velkými nadějemi bojových sportů. Snažíme se vybudovat armádu bojovníků a snad se nám to i daří. Práce s našimi svěřenci nám dává smysl. Také jsme navázali spolupráci se Subaru, které nás v našich projektech pro děti podporuje,“ dodala Martina.A Ptáčkovi se stali i legendárními figurkami, známými igráčky.

„Chápeme to jako obrovskou poctu a také čest. Je hezké vidět, že to, co děláte má smysl. Táta nám vyprávěl, že se s těmito figurkami, když byl malý hrál. Osobně nás nikdy nenapadlo, že budeme někomu stát za to, aby nás jako igráčka vyrobil. Je to prostě skvělé. Panáček bude sloužit jako taková inspirace pro děti, aby věděly, že mají neustále bojovat a nikdy nemají nic vzdávat,“ mají jasno Pepa a Martina.A brzy si také zahrají ve filmu. Byli oslovení zahraniční produkci.

„Zde zúročíme různé bojové scény. Máme ale strach, že použijeme hodně síly, takže se budeme muset krotit, abychom nikoho nepraštili moc. Radost nám udělalo i pozvání do Monaka na formuli, které jsme se ale nemohli z organizačních důvodů zúčastnit. Tak snad příště,“ vysvětlili společně sourozenci nad nabitým diářem. Prostě mladí Jablonečáci stále společně něco chystají. „Snažíme se posouvat dál, navzdory všem překážkám,“ je jejich myšlenka, kterou zatím nikdo nepřekazil a nezastavil.