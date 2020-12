Další zlatou medaili si do své sbírky vybojovala úspěšná jablonecká kickboxerka Michaela Kerlehová z týmu Iron Fighters, která se zúčastnila Mistrovství republiky v České Lípě. Tentokrát si odskočila do jiného sportu a odnesla si nejvyšší ocenění. Byla nejlepší a získala zlato v boxu.



„Pro mě to byla nová zkušenost. Sice se na mne podepsala únava z prvního zápasu, ale porazila jsem i favoritku turnaje. Ve finále mě čekala šikovná zápasnice, která měla volný los. Během čtrnácti dnů dva pásy ze dvou rozdílných disciplín, to se dá, myslím, považovat za celkem úspěšný závěr roku,“ napsala na sociální síti dvojnásobně zlatá Kerlehová.



Za jejím úspěchem stojí nejen důslednost a spousta hodin dřiny, ale také spolupráce s trenérem Aloisem Škeříkem a podpora a podmínky kvalitního jabloneckého týmu Iron Fighters.

Účast na Mistrovství republiky v klasickém boxu byla pro Michaelu Kerlehovou premiérou. „Byl to pro mne v boxu první zápas,“ potvrdila ambiciózní závodnice. „Boxovalo se mi dobře, ale je to přece jen trochu jiné než kick box, kterému se věnuji. Překvapila jsem sama sebe, že zápas pro mne dopadl takhle dobře.“



Držitelka zlaté medaile potvrdila, že box určitě svoje kouzlo má, ale nechystá se na něj přejít. „Já jsem prostě „kikař“, pro mne je stále priorita K jednička,“ zdůraznila Kerlehová.

Hned ale připustila, že o boxu trochu uvažovat bude. „Až bude za rok další mistrovství, tak se asi zase přihlásím. Bylo by fajn první místo obhájit, vlastně v disciplíně, která mi není vlastní,“ plánuje úspěšná kickboxerka.



Potvrdila, že po tak dlouhé absenci závodů byla ráda, že se mohla mistrovství zúčastnit a obává se, že do konce roku to byla asi poslední možnost.

Kdyby ovšem nějaká nabídka přišla, tak by ji určitě neodmítla. „Rozbitá vůbec nejsem, tak bych to brala,“ dodala s úsměvem.