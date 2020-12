Jablonec n. N. – Po téměř roční odmlce se jablonecká kick boxerka Michaela Kerlehová konečně dočkala.V Praze se konal WAKO World Grand Prix.

Michaela Kerlehová | Foto: ilustrační

„I přes situaci, která dnes je, jsem se rozhodla se zúčastnit. Po dlouhé době jsem měla už opravdu hlad po zápasení. Podmínky pro trénování zrovna optimální nebyly, ale to bylo asi u všech účastníků stejné, až na několik zahraničních,“ řekla k dlouho očekávanému zápasu Michaela. Ta se připravovala pod vedením trenéra Aloise Škeříka. A příprava to byla opravdu kvalitní, protože zlatý pohár opravdu putoval do Jablonce, do týmu Iron Fighters.

„Turnaj jsem si užila. Je to super vrátit se konečně k něčemu, co máte rádi a co vás baví. Doufám, že se zase do ringu brzy vrátím. A ne až za rok. Přijímám výzvy,“ uvedla s úsměvem vítězka.