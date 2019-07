„V nejbližších dnech se chystáme s bratrem do Španělska. Tam se sjedou zájemci o kurzy serfování. A mohou také absolvovat lekce bojových sportů a sebeobrany, které tam povedeme. No a přitom si snad chvíli zaserfujeme. A pak doma plánujeme kemp pro nevidomé, se kterými také cvičíme. A ještě nás čekají v Německu a v Praze kempy pro děti. Na ty se mohou přihlásit všichni, kteří si chtějí bojové sporty vyzkoušet, i když je dosud nedělali, “ upřesnila nejbližší plány věčně usměvavá Martina, která spolu s bratrem vede lekce v zahraničí v angličtině nebo v němčině.

Připomenula také, že jako doplňkový sport si v rámci přípravy kick box často vybírají hokejisté a fotbalisté. S těmi to ale nemá hezká lektorka jednoduché. „Pánové jsou trochu ješitní, rádi poučují a vrtají do toho, co jim s bratrem radíme a ukazujeme. Tvrdí, že to nemůže fungovat. A to mne štve. A tak jim to hned dokážeme. Většinou tréninkové hodiny nejedeme od začátku naplno, dokud se účastníci nerozkoukají a nenaučí se alespoň základy. Ale i hokejistů nebo fotbalistů to často rozjedeme hned zostra, aby věřili tomu, že to, co je učíme, opravdu funguje. Pak už dají pokoj, “ vysvětlila Martina, jak si dovede poradit na tréninku s mužskou klientelou.

Dovolenou bez sportu a dalších aktivit si nedovede představit, ale prozradila, že něco takového v létě s bratrem určitě naplánují. Hlavně by chtěli cestovat. A Martina má před sebou ještě další velkou výzvu. Může se stát velvyslankyní dobré vůle OSN. „Takový velvyslanec se věnuje například problematice dětí nebo žen v rámci celé Evropy. Bylo by to sice časově náročné, ale zajímá mě to a budu ráda, pokud to vyjde. Dozvědět bych se to měla do konce roku,“ prozradila další plány kickboxerka a třeba i budoucí velvyslankyně.

A jestli má mladá a hezká sportovkyně čas také na nějakého přítele? „Zatím ne, asi bych ho zbila,“ uvedla s úsměvem na rtech a s lehkou nadsázkou. A dodala: „Musel by se mi asi hodně přizpůsobit. Ale, když by stál za to, tak bych se přizpůsobila já. Ale takového jsem ještě nepotkala. Zatím vyhrává kick box a další moje aktivity. Ale snad mám ještě na vážnou známost čas,“ zamyslela se Martina. A za chvíli už zamířila do Stráže nad Nisou, kde ji v ateliéru čekala tentokrát práce modelky. „Ta se mi také moc líbí. Aspoň na chvíli vypadám jako člověk, když předvádím hezké oblečení a nejsem pořád jenom v kimonu,“ dodala modelka a kickboxerka v jedné osobě.