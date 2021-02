Trenér lyžařek Jan Hásek potvrdil, že z pátku na sobotu napadlo přes půl metru sněhu a na trati by závodnice projížděly nebezpečnými úseky, kde hrozil pád lavin. Jinak ale byl s výkony obou spokojený. Obzvlášť u Kláry, která startovala po doléčení coronavirového onemocnění. Negativní test potvrdil, že už je v pořádku, ale, jak připomenul trenér, který má nákazu už také za sebou, na fyzičce se tato choroba podepíše asi u každého.

„Klára dojela dvacátá čtvrtá, což vůbec nebylo špatné. A Tereza Hujerová byla dokonce jednadvacátá. Té se dařilo už v předchozím závodě ve Švýcarsku, kde navíc jela za silného mrazu a skončila dvacátá,“ uvedl trenér lyžařek. Zdůraznil, že v rámci tohoto seriálu museli v Toblachu absolvovat testy jak lyžaři, tak realizační týmy. „Měli jsme přesně stanovené hodiny, pokud někdo nepřišel, nemohl startovat.

K závodu na trati Toblach-Cortina ještě řekl: „Část trati z Toblachu do Cortiny se jela po bývalé železniční trati. A právě v této oblasti spadly laviny. Bylo to velmi nebezpečné. Proto pořadatelé přehodili hlavní závod na neděli a ještě trať zkrátili.“

Klára Moravcová startovala v hlavním závodě. A stejně jako Tereza Hujerová jela klasikou. „Závod se jim povedl. O tom, jak pojedou, je třeba vždycky rozhodnou až těsně před závodem, jaké lyže budou rychlejší a který styl je lepší zvolit. Připravené musí mít obojí lyže. Už ráno v sedm hodin si je vyzkoušely a obě si jednoznačně vybraly klasiku,“ dodal k pravidlům kolem lyží Hásek.

Z Toblachu přejíždí Jablonečtí na další závod seriálu. Stěhují se do malebného údolí Val di Fiemme, kde o víkendu Klára s Terezou absolvují další dálkový běh, také oblíbenou a známou Marcialongu. „Máme informace, že vedle hlavního závodu pořadatelé pustí na trať i čtyři, pět tisíc hobíků. Tak uvidíme, jestli to tak bude,“ dodal trenér.



Tentokrát ale závodnice ví, že klasiku nezvolí. „Prvních dvanáct kilometrů se jede do kopce a pak se sjíždí do údolí. Tak to klasika nepřichází v úvahu, to by bylo příliš pomalé. Tentokrát nebude co rozhodovat. Čeká je trať dlouhá 70 kilometrů.“