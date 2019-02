Jablonec n. N. - Další florbalové klání čekalo na hráče z Koberov. A trenér Tomáš Fabián mohl konstatovat, že ho jeho svěřenci mile překvapili, když vyhráli, co se dalo.

Úspěchy koberovských florbalistů | Foto: Dagmar Březinová

Florbalová mládež z Koberov pokračovala v sezóně dalšími zápasy. A jak uvedl šéftrenér Tomáš Fabián, byla to doslova krasojízda.



VYZVALI PĚT SOUPEŘŮ

V Liberci mladší žáci v Hale míčových sportů vyzvali domácí FBC Libererec, TJ Turnov, FBC Šluknovsko Česká Lípa a SC Semily.

Koberovští v prvním utkání liberecký tým zcela přehráli jasným výsledkem. Následný vyrovnaný zápas s Turnovem též dovedli k vítězství. Do třetího duelu kob erovská družina vešla bojovně. A ač soupeře v osobních soubojích přehrávala, konečný stav byl remízový.

V posledním utkání bojovní Koberováci vlétli na semilského soka a už v první polovině rozhodli o osudu zápasu. V druhé polovině soupeř přidal. A na ovečkách Lukáše Hlavy se právě v těchto fázích zápasu začala podepisovat únava. Ale Natali Drobná skvělými zákroky koberovskou svatyni ubránila. Trenér po turnaji sdělil: ,,Z koberovské hry mám ohromnou radost. I když hrajeme hlavně pro radost a pro zábavu, je také fajn, že jsme už třináct zápasů nepocítili porážku. Děkujeme fanouškům za neustálou podporu.“



JAKO NŮŽ MÁSLEM…

Tomáš Fabián, šéftrenér, okomentoval výkon Koberovských slovy: „Byl jsem z jejich výkonu nadšený. A to mezi mladšími žáky byli taky dva věkově mladší, tedy elévové. Naši procházeli přes protihráče jako nůž máslem . A to je velmi důležité, to hráčské sebevědomí a nebojácnost.