A v Jablonci tuto akci organizuje domácí SKI Klubem. „Pro nedostatek sněhu jsme museli první termín zrušit a posunout až na 18. února,“ potvrdil za jablonecký pořadatelský klub Jan Hásek. Tentokrát ale mají tratě připravené.

Sněhu mají dostatek

Závod je určený pro děvčata a chlapce základních a středních škol a hlavním jeho úkolem je vyzkoušet si na vlastní kůže běžecké lyžování a zvýšit zájem o tuto sportovní disciplínu. „Jedná se o obratnostní závod, kterého se mohou zúčastnit jak amatéři, tak mládež organizovaná v nějakém lyžařském oddíle, klubu nebo tělovýchovné jednotě. Na trati jsou připravené překážky, které musí zdolat, něco podlézt, přelézt, překonat,“ popsal stručně průběh trati Jan Hásek. A pořadatelé určitě nešetří na cenách, které pro účastníky připravili. „Rozdávat budeme šedesát cen, třicet pro kategorii neregistrovaných a stejný počet pro registrované lyžaře. Do jednotlivých kategoriích jsou účastníci rozdělení podle tříd, do které chodí,“ uvedl k pravidlům organizátor SKI Klubu Jan Hásek.

Potvrdil také, že po minulém ročníku se zájem o lyžování opravdu zvýšil a cestu do klubu si našli další noví zájemci. A právě proto je závod seriálu Lyžuj lesy otevřený široké mládežnické veřejnosti. „O akci je ve školách velký zájem. Volala mi dokonce paní učitelka ze Staré Boleslavi, že by ráda se třídou přijela. A to je samozřejmě možné. Jedná se o otevřený závod bez startovného, který má podpořit zájem o běžecké lyžování. Dva roky po sobě jsme , jako pořadatelé, měli v Jablonci nejvyšší počet účastníků ze všech míst, kde se seriál napříč republikou koná,“ zdůraznil Hásek. Potvrdil, že velký zájem o tuto akci mají také školy na Jablonecku. „Především díky vyučujícím tělesné výchovy, kteří o akci vědí, jsme měli na startu přes víc jak dvě stě chlapců a děvčat. Někteří tělocvikáři jsou navíc naši bývalí odchovanci, některé jsem i trénoval, takže k lyžím vztah mají.“

Jablonecký SKI Klub a lyžařské kolečko má nabitý každý víkend. Zkušení a kvalitní pořadatelé už letos připravili, i přes nepřízeň počasí, řadu významných lyžařských závodů. A řada dalších je ještě čeká.

Hned mají další akce

„Hned o víkendu pořádáme Český pohár dorostu a dospělých. Velkou pomocí při takových akcích je elektronická časomíra, to je pro nás, pořadatele, velká časová úspora,“ dodal za pořadatelský klub. Při obratnostním nebo republikovém závodu je potřeba minimálně dvacet rozhodčích a pořadatelů. „A při obratnostním závodě, kde jsou na trati překážky, ještě víc. Potřebovali bychom i my, organizátoři, další pomocníky. Je dobře, že se zapojují někteří rodiče dětí, kteří v našem klubu lyžují.

Připomenul také další tradiční akci, kterou pořádají, a to je Memoriál Jirky Bartoše. „V 80. letech to byl motor jabloneckého lyžování, dlouholetý trenér vrcholového střediska, na kterého rádi vzpomínáme. K lyžím přišel od vodáků, společně s manželi Cilerovými. Než skončil svoji kariéru, tak trénoval také v liberecké Dukle. Akce se pokaždé také zúčastní jeho manželka Alena Bartošová, bývalá úspěšná lyžařka,“ připomenul tradiční závod, Memoriál Jirky Bartoše, Honza Hásek.