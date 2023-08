Na příměstský tábor do Kokonína zavítal host s velkým H. Mezi třicítku dětí přijel úspěšný olympionik a reprezentant biatlonista Michal Krčmář.A hned první otázka z úst malých táborníků vyvolala na Michalově tváři úsměv.

Michal Krčmář na besedě s dětmi | Video: Dagmar Březinová

„Tu flintu jsi dostal nebo sis ji musel koupit. A kolik taková puška stojí?“Sokolovna, kterou vlastní bývalý hráč Jablonce, český fotbalový obránce a reprezentant Milan Fukal, se na týden stala domovem pro zajímavý příměstský tábor. Jeho organizátoři ze Školy sportu nabídli účastníkům nabitý program plný nejrůznějších zábavných aktivit pro děvčata i chlapce a poslední den také pro rodiče.

Program byl zaměřený na všestranný rozvoj účastníků tábora. Ti se z vyprávění vzácného hosta dozvěděli, kdy a jak úspěšný biatlonista se sportem začal.Jedna otázka střídala druhou, kluky a holky zajímala nejen cena sportovní zbraně, ale také kolik váží, na jakou vzdálenost vlastně biatlonisté střílí a mnoho dalšího. A Michalovi taky udělali radost. Když on jim na oplátku položil otázku, kdo sleduje v televizi biatlon, přihlásila se víc jak polovina. Aby měli táborníci zážitků plnou hlavu, tak závodník nepřijel s prázdnou. Jednu sportovní zbraň jim přivezl ukázat. A když pak vyprávěl o tom, že si v lyžařské stopě veze na zádech další čtyři kila a k tomu musí makat tak, aby vybojoval medaili, koulely děti očima, jak je vůbec možné, že se s takovou zátěží dá běhat, navíc někdy v pořádné zimě a vždycky v zádech se soupeři, kteří také bojují o zlato, stříbro nebo bronz.

Usměvavý biatlonista v klidu odpovídal na zvídavé dotazy, které nebraly konce.Michal Krčmář prozradil, že hned následující den odlétá na další část přípravy, protože, i když si děti užívají letních prázdnin, zima a s ní biatlonová sezóna se blíží mílovými kroky. „Mám za s sebou první část přípravy a začínám letní. Bude už končit několika závody. Všechno běží podle plánu, zítra odlétám na Pokljuku.“ Biatlonisté mají prázdniny v dubnu.

Pro Michala to ale bylo volno hodně aktivní. Ukončil studium na Masarykově univerzitě obor kondiční trenér a získal titul magistra. A ještě se stihl oženit. „Manželka řekla ano, takže svatba dopadla dobře,“ potvrdil s úsměvem. A jaký má cíl v nadcházející sezóně? „Vrchol sezóny bude v únoru v Novém Městě na Moravě. Tam se koná Mistrovství světa. A od listopadu do března jedu světový pohár. Naučil jsem se nechodit do sezón s velkým očekáváním, člověk nikdy neví, jak se bude všechno vyvíjet,“ řekl Michal Krčmář.