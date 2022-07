V divizním koberovském týmu dojde pro novou sezonu ke změnám na postech hlavního trenéra i asistenta. Po osmi letech u „kormidla“ končí Jan Kovář s Adamem Buriánkem. Do role hlavního trenéra se posune dosavadní trenér brankářů Ondřej Brunclík, jehož asistentem bude bývalý hráč Koberov a současný trenér Semil, Tomáš Miksánek.„Hlavním trenérem Turnova v Národní lize zůstává František Záleský, kterému by měl vypomáhat právě Jan Kovář. Ten bude zároveň celou spolupráci koordinovat z pozice šéftrenéra. Ochuzení nezůstanou ani brankáři. Těm se v obou týmech bude věnovat Ondřej Brunclík,“ popsal posuny v klubu Tomáš Fabián.Možnost zapojit se do tohoto projektu bude mít také několik hráčů ze Semil, které budou v nadcházející sezóně hrát Regionální ligu.

V rámci juniorské kategorie se spojí hráči z Turnova, Koberov i Semila vytvoří jeden společný tým. Ten bude nastupovat v liberecké 2. lize juniorů. „Díky společnému týmu se napříč oddíly vyřeší problém malého počtu hráčů v této kategorii a všichni budou mít možnost hrát. Zároveň se počítá s tím, že nejlepší hráči juniorského věku dostanou příležitost nastupovat za mužské týmy. Hlavním trenérem juniorů by měl být František Záleský.“

Spojení kádrů i realizačních týmů v jeden celek se dočkala také dorostenecká kategorie, kde díky tomuto bude dostatek hráčů pro vytvoření dvou týmů. „Jeden bude hrát libereckou 2. ligu dorostenců a druhý, uvidíme, v celostátní 1. lize dorostenců. Díky tomu získávají hráči unikátní možnost zahrát si v nejvyšší lize, potkávat kvalitní soupeře a individuálně se zlepšovat. Tréninky budou probíhat ve všech třech lokalitách pod taktovkou Tomáše Fabiána, Tomáše Jiránka, dosavadní trenér dorostu a hráč turnovského áčka a Jan Hladík, dosavadní trenér turnovských dorostenců. Bude se věnovat i brankářům."