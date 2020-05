Několik týdnů bez pravidelných lekcí ve Fit Studiu Jany Boučkové mají za sebou jeho klientky. Majitelka okamžitě reagovala na nouzová opatření a pohybové aktivity ustaly. Ale Jana je brzy nahradila on line lekcemi, které využil každý, kdo se chtěl hýbat.



CVIČÍ DOSPĚLÍ I DĚTI

Teď už se konečně život ve fitku probudil. „Od pondělí 27. dubna můžeme cvičit. Kromě hodin pro dospělé jsme v trochu upravené verzi začali taky cvičit s dětmi, samozřejmě v rouškách,“ informovala Jana Boučková.

A hned nabídla několik hodin cvičení, při kterých ale přísně dodržují všechna vládní nařízení pro cvičení uvnitř i venku. „Je to náročné na organizaci. V tělocvičně máme všechno zakryté. Začali jsme nejprve zdravotním cvičením. Rodiče uvítali i lekce pro děti, které máme, pokud počasí dovolí, venku,“ popsala Jana návrat k pravidelnému pohybu pod jejím vedením a dodala: „V Železném Brodě cvičíme v pondělí, středu a ve čtvrtek vždy od 10 do 11 a v Semilech v pondělí od 15-16 hodin, a ve středu 17-18. Dále už také pokračujeme v pravidelných trénincích našich závodnic ve Sportovním aerobiku a fitness, které se scházejí dvakrát týdně,“„ uvedla majitelka Fit Studia a cvičitelka v jedné osobě.



LEKCI MUSELA PŘIDAT

Kapacita se velmi rychle naplnila a dokonce musela jednu hodinu v Železném Brodě ještě přidat. Pokud počasí dovolí, bude využívat také venkovní sportoviště a hřiště. „Večerní hodiny pro dospělé jsme už také obnovili. A kapacita téměř všech lekcí byla během pár hodin vyčerpána. Klientům a klientkám se po pravidelných hodinách očividně stýskalo,“ dodala Jana.

Pro velký zájem dál ale také pokračuje ve cvičení on line přes ZOOM. Koncept on line cvičení se jí velmi osvědčil. „Kapacita na hodinách je teď velmi omezená a klientů je mnoho. Proto jsme chtěli zachovat přístupnost hodin i těm, kteří se do tělocvičny nedostanou nebo z jakéhokoli důvodu cvičit v rouškách nemohou,“ řekla lektorka. A jak se jí samotné vedly lekce v roušce? „Je to náročné, ale vydržely jsme to,“ řekla s úsměvem cvičitelka. Za dobu provozu fitka už má cvičení s Janou na kontě stovky cvičenek. Určitě přibudou další, až se situace uklidní úplně. „Teď se zájemci o cvičení rozdělili do tří skupin. První, která využívá dál on line cvičení, druhá, ta hned zamířila do fitka a třetí, která ještě vyčkává, až se situace vrátí do normálu.