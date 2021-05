Sotva rozvolnili, tak se v Brodě něco děje. Bude se sportovat, už v sobotu 22. května. Zajímavou akci pro děti i jejich rodiče připravila Jana Boučková a kolegyně z jejího Fit Studia.

Ilustrační foto. | Foto: archiv JB

Cvičíme pro radost, závodíme, skáčeme a tancujeme. Bojujeme proti dětské obezitě a jsme zapojení do mnoha projektů. Děláme něco, co dává smysl. Zkusme to společně. To je výzva Jany Boučkové na webu jejího Fit Studia, které provozuje v Železném Brodě a v Semilech.