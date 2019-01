Albrechtice /FOTOGALERIE/ - o FIS závodech ve Špindlerově Mlýně ze začátku tohoto týdne se „fisáky“ na českém území přesunuly do Albrechtic v Jizerských horách, které jsou v polovině ledna tradičním pořadatelem tohoto mezinárodního klání, pro tuzemské závodníky započítávaného do hodnocení Českého poháru.

Od čtvrtka do neděle bylo v Albrechticích na programu po dvou obřích slalomech a dvou slalomech.



„Počasí nebylo ideální, ale jelikož to byl už asi třináctý ročník, tak jsme na kopci leccos absolvovali. Takže po stránce organizační to bylo všechno bez problémů,“ míní ředitel závodu Zdeněk Dřevěný. „Samozřejmě závody v dešti jsou z hlediska diváků a závodníků nepříjemné, ale pisty na trati nejsou při dešti tak špatné,“ dodal Dřevěný.



V solidní mezinárodní konkurenci se na přední příčky prosadili i naši reprezentanti.



Ve čtvrtečních obřích slalomech si pozice na stupních vítězů vybojovali Veronika Bubáková (1. místo), Zuzana Matoušová (2. místo) a Ondřej Berndt (2. místo).



V pátečních obřácích je napodobili Kateřina Kotrlová (1. místo a výrazné vylepšení FIS bodů v dané disciplíně), Veronika Bubáková (2. místo), Jan Čermák (2. místo) a Pavla Klicnarová (3. místo).



Taktéž víkendové slalomy přinesly českým barvám umístění na piedestalu.



Mezi ženami to bylo v sobotu zásluhou vítězné Gabriely Capové, za níž dojely druhá v pořadí Kateřina Kotrlová a třetí v pořadí Andrea Pospíšilová.

V neděli se mezi slalomovými tyčemi nejlépe vedlo Kateřině Kotrlové následované Veronikou Bubákovou a Gabrielou Capovou.



V mužské kategorii se dostal mezi nejlepší slalomáře sobotního závodu Adam Kotzmann a potvrdil tak letošní dobrou formu. V cíli byl celkově druhý, Tomáš Tuček obsadil 3. místo.



V neděli obsadil 2. pozici v součtu obou kol Vojta Pršala a získané FIS body 42.10 byly jeho nejnižšími v dosavadní kariéře.



Po závodech v Albrechticích figurují na vedoucích příčkách průběžného hodnocení Českého poháru Adam Kotzmann a Kateřina Kotrlová.



Výsledky

Čtvrtek: obří slalom muži – 1. Ilewicz Jakub (POL) za dvě kola 1:48.36 (FIS body 46.22); 2. Berndt Ondřej (CZE) 1:48.54 (47.67); 3. Kotzmann Adam (CZE) 1:48.61 (48.23). Obří slalom ženy – 1. Bubáková Veronika (CZE) 1:57.40 (45.89); 2. Matoušová Zuzana (CZE) 1:58.59 (54.71); 3. Bogdanova Valentina (RUS) 1:59.11 (58.56).

Pátek: obří slalom muži – 1. Garniewicz Mateusz (POL) 1:49.77 (53.34); 2. Čermák Jan (CZE) 1:50.21 (56.83); 3. Ilewicz Jakub (POL) 1:50.30 (57.54). Obří slalom ženy – 1. Kotrlová Kateřina (CZE) 1:52.88 (44.89); 2. Bubáková Veronika (CZE) 1:53.56 (50.13); 3. Klicnarová Pavla (CZE) 1:54.23 (55.29).

Sobota: slalom muži – 1. Ilewicz Jakub (POL) 1:40.57 (36.73); 2. Kotzmann Adam (CZE) 1:41.96 (45.16); 3. Tuček Tomáš (CZE) 1:42.01 (45.46). Slalom ženy – 1. Capová Gabriela (CZE) 1:39.70 (39.77); 2. Kotrlová Kateřina (CZE) 1:39.72 (39.89); 3. Pospíšilová Andrea (CZE) 1:40.62 (45.40).

Neděle: slalom muži – 1. Ilewicz Jakub (POL) 1:38.00 (34.88); 2. Pršala Vojta (CZE) 1:39.16 (42.10); 3. Garniewicz Mateusz (POL) 1:39.19 (42.29). Slalom ženy – 1. Kotrlová Kateřina (CZE) 1:49.58 (42.82); 2. Bubáková Veronika (CZE) 1:49.94 (44.82); 3. Capová Gabriela (CZE) 1:50.54 (48.16).

Daniel Tichý