Česká republika - Portugalsko 3:0 (25:22, 25:23, 25:17), dodatečný set 25:15

Oproti prvnímu zápasu se sice výkon Portugalců zlepšil, na vítězství jim ale nestačil. Češi divákům v jablonecké hale předvedli koncentrovaný výkon podpořený hlavně kvalitním servisem.

Trenér Michal Nekola byl spokojený nejen s výsledkem, ale také s atmosférou. „Ta byla úžasná, děkujeme divákům, že přišli a fandili nám. Oba zápasy nám ukázaly, co bylo dobře a co špatně. V prvním jsme hůř podávali, dneska výrazně líp. A to také mělo vliv na výsledek. Ale v tom prvním nás soupeř příliš neprověřil. Možná byl unavený cestování nebo na něj něco dolehlo. Dneska jsme ale věděli, že už budou hrát daleko líp.“ Kouč reprezentace konstatoval, že ve druhém zápase už Portugalci předvedli výrazně lepší výkon. Proto také byly dva sety velmi vyrovnané a teprve ve třetím je Češi dostali do presu.

PAK ZMĚNILI TAKTIKU

„V prvním utkání jsme plnili to, co jsme si řekli před ním. Vycházelo nám všechno a hráli jsme také spolehlivě v útoku a dobře v obraně. Soupeř v druhém utkání změnil taktiku. My jsme měli zase lepší podání. Naše vítězství bylo zasloužené. Rozhodl třetí set a velká série, kterou předvedl Honza Galabov,“ dodal k průběhu trenér domácích.

Reprezentační tým zakončil dvojutkáním proti Portugalsku několikatýdenní přípravu v Jablonci. Před s sebou hráči měli volný víkend a teď už je čeká odjezd na Mistrovství Evropy mužů 2019. „V pondělí a v úterý máme ještě trénink v Praze. A ve středu už odlétáme do Holandska,“ upřesnil kouč.

EVROPA UŽ ZA PÁR DNŮ

To odstartuje už 13. září v Nizozemsku, Belgii, Francii a Slovinsku. Příprava českého týmu byla dlouhá a hráči potvrdili, že se už na Evropu těší, protože je vždycky lepší hrát naplno, než trénovat. Mužstvo je zdravotně v pořádku a všechno nasvědčuje tomu, že je na soupeře dobře připravené. „Na mistrovství odjíždíme s bojovnou náladou. Těšíme se. Hned první utkání ukáže, jak na tom budeme. Hrajeme s Ukrajinou. A ta bude připravená daleko líp než bylo Portugalsko,“ řekl Michal Nekola.

Manažer týmu Miloslav Javůrek také chválil jablonecké diváky za jejich podporu. „Předvedli jsme velmi dobrý výkon. Možná jsme ale potřebovali, aby nás Portugalci prověřili trochu víc. Na jejich hře bylo vidět, že začali přípravu na Mistrovství Evropy daleko později, než my. My jsme připravení dobře. I díky tomu, že jsme pro přípravu zvolili Jablonec,“ zdůraznil manažer týmu.

Alex Ferreira, kapitán hostů: „Dnes od nás lepší výkon, ale musíme ještě dost zlepšit do Mistrovství Evropy.“

Hugo Silva (trenér Portugalska ): „Věděl jsem, že dnes budeme hrát lépe, a to se potvrdilo. Rozebrali jsme si včerejší chyby. Věřím, že se ještě budeme každým dnem zlepšovat.“

Rozhodčí: Krtička, Velinov. Diváků: 300

Česká republika: Janouch, Džavoronok, Zajíček, Hadrava, Galabov, Patočka, libera Moník, Kunc. Střídali: Sedláček, Sobotka, P. Bartoš, A. Bartoš, Janků