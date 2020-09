o šesti letech připravují jablonečtí organizátoři atletického oddílu TJ LIAZ jednu z největších akcí, Mistrovství republiky atletů a atletek do dvaadvaceti let.

Akce patří těm, kteří přecházejí z juniorské kategorie mezi dospělé. Mají tak možnost se do kategorie mužů a žen na závodním poli lépe a rychleji aklimatizovat.



PŘIPRAVÍ I OBRAZOVKU

„V Jablonci už pořádáme toto mistrovství potřetí. Je to naše hlavní letošní akce a příprava na ni začala už loni v září a dvacetičlenný organizační výbor musí zajistit vše potřebné,“ uvedl předseda organizačního výboru Dušan Molitoris. Pro fanoušky královny sportů bude na stadionu Střelnice zajištěná například velká obrazovka, aby mohli sledovat dění v celém závodním prostoru. „Spolupracujeme s Českým atletickým svazem a chceme průběh mistrovství připravit co nejlépe,“ řekl předseda výboru Molitoris.



ROZHODNE KORONAVIR

Aktuálně je přihlášeno čtyři sta účastníků. Počet účastníků je zatím ale otevřený a konečné číslo závisí na tom, zda se bude ve stejném termínu v sousedním Polsku konat Mezistátní utkání, kam také řada závodníků věkové kategorie do dvaadvaceti let míří.

Pokud by se kvůli koronaviru nekonalo, přijela by řada závodníků místo do Polska na jabloneckou Střelnici.

V Jablonci se o víkendu 19. – 20. září bude závodit v osmatřiceti disciplínách, představí se muži v 19 disciplínách a ve stejném počtu také ženy.

„Věřím, že bychom zvládli i situaci, kdy by se junioři objevili v Jablonci a počet závodníků by ještě narostl. A dodržíme i všechna hygienická opatření, která musí být splněna,“ uvedl Dušan Molitoris.



HYMNA ZAZNÍ NAŽIVO

Zahájení už má v Jablonci svoji tradici. Na začátku atletického podniku zazpívá státní hymnu opět jablonecká Hana Herkommerová. Účast na slavnostním zahájení přislíbili náměstek hejtmana Krajského úřadu Petr Tulpa a primátor Jablonce Jiří Čeřovský. Nominován je také zástupce Českého atletického svazu.

„Primátor Jiří Čeřovský právě venkovní stadion slavnostně otvíral v roce 2004, tehdy ve funkci starosty města,“ uvedl zajímavost Dušan Molitoris.

O závodníky je dobře postaráno, ubytování mají zajištěné v hotelu Sport nebo Merkur. Pro návštěvníky jsou připravené dostatečné parkovací plochy u stadionu nebo u nedalekého Kauflandu.

V rámci mistrovství republiky bude i slavnostně otevřen další nový areál.

„Je to vrhačský areál TJ LIAZ v Srnčím dole. K dispozici tam budou vrhači mít také posilovnu a outdoorovou místnost. Bude to ráj vrhačů, kde budou trénovat vrh koulí, kladivem, diskem,“ prozradil překvapení v rámci MR předseda organizačního výboru.



MAJÍ VELKÉ ZKUŠENOSTI

Jablonečtí organizátoři mají na svém kontě už desítky akcí, které připravili. A vždycky za jejich organizaci sklidili poděkování. Všechno klape, každý ví, co má dělat a závodníci odjíždějí z Jablonce spokojení. „Připravené budou všechny prostory, které mají v rámci mistrovství být. Chybět nebude zázemí pro novináře, pro režii závodů, pro doping, také mix zóna, svolavatelna, prostor pro vážení a měření závaží. O výkonech bude rozhodovat přibližně padesátka rozhodčích. A k plynulému průběhu pomůže ještě čtyřicet dalších pořadatelů, pomocníků a obsluhy. A k nim samozřejmě patří také ještě agentura, která v noci bude hlídat prostory haly a stadionu,“ uvedl k přípravě MR Molitoris.



NENÍ TO POSLEDNÍ AKCE

Touto akcí ještě ale letošní činnost jabloneckých atletů ani organizátorů nekončí. Díky pandemii, během které se některé termíny posunuly, mají stále plné ruce práce.

„Už třetího října nás čeká Mistrovství ČR dorosteneckých družstev. Začínáme připravovat halovou sezónu, odstartuje v listopadu mezistátním šesti utkáním, pokračovat bude 12. listopadu krajovými závody mladšího žactva a poslední letošní akcí bude tradiční Pomerančový mítink,“ řekl Molitoris.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

SOBOTA|:

13:00 výška M,12:00 kladivo M,13:05 100mpř.Ž rozběh,13:05 disk Ž,13:15 trojskok M,13:30 110mpř.M rozběh,13:50 100m Ž rozběh, 14:00 tyč M,14:05 100m M rozběh14:20 400m Ž rozběh,14:35 M rozběh,14:50

800m Ž rozběh,15:05 800m M rozběh,15:20 slavnostní zahájení,15:40 100mpř. Ž finále, 15:40 výška Ž, 15:40 kladivo Ž, 15:45 trojskok M, 15:45 disk Ž,15:50 110mpř. M finále,16:00 100m Ž finále,16:10 100m M finále,16:20 400mpř. Ž rozběhy,16:40 400mpř.M rozběhy17:05 5000m Ž finále,17:30 5000m M finále,

17:55 4x100m Ž finále,18:05 4x100m M finále.

NEDĚLE:

10:00 dálka Ž, 10:00 koule M,10:10 tyč Ž, 10:10 oštěp Ž,10:30 200m Ž rozběh,10:45 M rozběh,11:00 400m Ž finále,11:10 400m M finále,11:20 800m Ž finále,11:30 800m M finále,11:40 1500m Ž finále,11:50 1500m M finále,12:10 koule Ž, 12:15 400mpř.Ž finále, 12:15 dálka M,12:25 400mpř. M finále, 12:25 oštěp M,12:40 200m Ž finále,12:50 200m M finále,13:00 3000mpř.Ž finále,

13:25 3000mpř.M finále,13:45 4x400m Ž finále,13:55 4x400m M finále.