„Bruslila jsem si na začátku jen tak ze srandy. A skončila jsem až v Senátu,“ řekla na úvod rozhovoru aktivní seniorka z Tanvaldu Jana Přibylová, která je čerstvou držitelkou titulu Úžasná seniorka, ke kterému ještě obdržela i hodinky a kosmetický balíček.

Právě se vrátila se svým manželem a trenérem zároveň z krasobruslařské soutěže v Oberstdorfu, vzdáleného od Jablonce přes sedm set kilometrů. Trenér je ale spolehlivý řidič a vezl ji celou cestu k cíli jako v bavlnce.

A že má s cestováním zkušenosti, o tom není pochyb. Hned v lednu se totiž oba vydali na závody do Bernu. „To bylo osm set kilometrů, přejížděli jsme pořádně kopečky a jen jsme si přáli, aby bylo na cestu hezké počasí a ne sněhová vánice. A to se nám splnilo. A cestou zpátky s nimi do Tanvaldu cestovala i medaile.

Do Oberstdorfu krasobruslařka jezdí už několik let a vždycky cinkla medaile. Tentokrát ale pořadatelé sloučili kategorii čtyři a pět, to byly závodnice nad sedmdesát let a závodnice nad šedesát let. „Tentokrát stupínek nebyl, protože mě sloučili se šedesátníky. Závodila jsem s kolegyněmi skoro o sedmnáct let mladšími. Na konci ale pořadatelé už slíbili, že příští rok se to už nestane,“ řekla Jana Přibylová.



Ta má doma nesčetně medailí a různých ocenění. A právem. V osmdesáti letech se věnuje krasobruslení naplno a nezbývá než říct: „Klobouk dolů.“



Tanvaldská krasobruslařka je velmi optimistická osoba a energii by mohla rozdávat na potkání i lidem o dvacet let mladším. Bez pohybu si nedovede představit ani jeden den. A když už náhodou takový den nastane, tak důvod musí být opravdu hodně důležitý.

Jana trénuje na ledě jabloneckého zimního stadionu. A skoky, piruety, otočky, to všechno střídá jedno za druhým. Osmdesátkou na krku se vůbec netrápí.

„Hlavně, že si to člověk užije, že si to zajedete, na závodech že se pak setkáte se známými lidmi, všichni vám gratulují a usmívají se.

A v květnu se ocitla na velmi významném místě. Ovšem ledová plocha to nebyla.

„Dostala jsem pozvání do Senátu, kde byl i jeho předseda a také vévoda, pravý potomek Valdštejnů se svojí chotí. Setkání se konalo ve Valdštejské zahradě. Jednalo se o celostátní přehlídku největších rekordmanů, držitelů rekordů, které jsou zapsané v pelhřimovském Muzeu rekordů. Já jsem byla jako v podkategorii Úžasní senioři,“ popsala zajímavé setkání Přibylová.

Připravovat se tak poctivě jako Jana na domácí i mezinárodní závody také něco stojí. Bohužel Český krasobruslařský svaz tuto kategorii aktivních závodnic vůbec nepodporuje, i když vozí medaile a ocenění a České republice zvedají prestiž stejně tak jako úspěšní sportovci.

„Podpořil mě jen tanvaldský starosta. A za to mu velmi děkuji,“ zdůraznila krasobruslařka.

Sportovci, muži i ženy ve věku Jany Přibylové, potvrzují rčení: Sportem ke zdraví. Vozí medaile a reprezentují Českou republiku v zahraničí. Za to by si určitě zasloužili více pozornosti od svého svazu, a nejen od něho. Vyšlo by to možná na méně peněz, než lékařská a jiná péče o aktivní seniory. Všude je slyšet, jak jsou pohyb a prevence důležité.