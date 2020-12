„Podařilo se nám dotáhnout výměnu tahače,“ zmiňuje na úvod stálý řidič biatlonového kamionu Martin Žák. „Původní Volvo mělo najeto přes 800 tisíc kilometrů a se svou životností je už předurčené k vnitrostátní přepravě. Zvolili jsme Renault, což je dceřiná značka Volva. Spojuje se tím osvědčená kvalita pohonných jednotek Volva a komfort pro řidiče, který přináší Renault. Tahač má zároveň veškeré ekologické vychytávky.“

Druhou velkou novinkou je polep. „Těsně před odjezdem na první soustředění jsme polepili návěs novým designem a před Vánocemi ještě polepíme tahač. Jinak na návěsu není kromě Makuly a Bimba nic nového,“ usmívá se Žák, který se stejně jako v minulé sezóně bude za volantem střídat s Veronikou Vébrovou.

Nový design kamionu vychází z národních barev. Jednu stranu zdobí mířící Michal Krčmář, druhou stranu soustředěná Markéta Davidová. Na návěsu se objevuje i symbol lva, který nebude chybět ani na tahači.

Kamion vyjel už na začátku listopadu na předsezónní soustředění do švédského Idre. Následně pokračoval do finského Kontiolahti a pak dolů do rakouského Hochfilzenu.

Odtud 20. prosince zamíří zpátky do Česka. Krátce před Vánocemi ho čeká servis. „Máme krátké přejezdy a pak návěs stojí dva týdny v mrazu nebo vlhku. Různé součástky se tak opotřebovávají rychleji než u jiných návěsů, které najezdí statisíce kilometrů, ale jsou neustále v provozu,“ vysvětluje Martin Žák.

Po Novém roce se kamion vydá do německého Oberhofu a následně do italské Anterselvy. Pak zřejmě vyrazí rovnou do slovinské Pokljuky nebo jiného blízkého střediska, kde se Češi budou připravovat na světový šampionát.

Tím, že z kalendáře vypadlo čínské Čang-ťia-kchou, by měl kamion objet celý Světový pohár. V březnu zůstane dva týdny v Novém Města na Moravě a sezónu uzavře celou do norského Osla.