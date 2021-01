Letošní sezónu musel neplánovaně přerušit. Spolu s Adamem Václavíkem měl jako první v týmu pozitivní test na koronavirus. Průběh nemoci byl u něho mírný, měl mírně zvýšenou teplotu, na pár dní přišel o čich a chuť.

Teď už je z nejhoršího venku a vrací se do přípravy. „Muselo to přijít asi v Pokljuce,“ myslí si Krčmář. „Už nedohledáme, jestli byl nakažený někdo z našeho týmu, z hotelu nebo z jiných týmů. Víme, že nakažené mělo na Pokljuce víc týmů, ale už je zbytečné nad tím spekulovat.“ Sám už se nechce zabývat tím, co bylo, ale co bude. „Od chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že mám covid, jsem přemýšlel, jak se ho co nejrychleji zbavit a vrátit se zpátky.“

Během vynuceného odpočinku sledoval biatlon aspoň v televizi. „Pro mě je biatlon zajímavý, ať už závodím, nebo na něj koukám. Doteď jsem nevynechal ani jeden závod,“ prozradil Krčmář.

Situaci konzultoval s trenérem Ondřejem Rybářem. „Bavili jsme se s Ondrou o tom, že když je 14 dní klid, tak covid zmizí rychleji z těla. Ale to všechno jsou jen úvahy,“ dodal Michal. Úspěšný biatlonista už přemýšlí, kdy začne závodit. „Pro mě je pořád prioritou 10. nebo 12. únor,“ dodává český biatlonista. Právě 10. února začne Mistrovství světa v Pokljuce smíšenou štafetou, ve které by měl Michal Krčmář spolu se svými parťáky obhajovat bronzovou medaili.