Jablonečtí hokejisté se v dalším kole krajského přeboru vydali na led soupeře, do České Lípy. A ve všech třetinách se o výsledek prali tak, jak od nich fanoušci čekali. Nakonec jim ale body utekly, i když neměli daleko alespoň od remízy.

HC Vlci Jablonec - ilustrační foto | Foto: Josef Březina

Za Jablonecké zhodnotil utkání gólman Petr Krejbich:

„První třetina byla „tahačka“, nahoru dolů, těžká, vyhráli jsme ji 2:0. Šance byly na obou stranách, my jsme je proměnili. A to nás nakoplo. Ve druhé třetině se nám povedlo zaspat začátek. Udělali jsme dvakrát za s sebou chyby po buli. Byli jsme nesoustředění, asi jsme si už mysleli, že to půjde samo. Domácí měli podporu fanoušků, vlítli na nás a my jsme jejich tlak neustáli. Ale naši kluci bojovali až do poslední minuty zápasu. Štěstí stálo tentokrát při Lípě, na konci ji tam všechno padalo. My jsme ale byli určitě hokejovější, jen po vlastních individuálních chybách jsme inkasovali. Jednou z nich byl nedůraz před naší bránou. Docela jsme se na góly nadřeli, kdežto soupeř měl štěstí na odražené puky a byly z toho góly. Jeli jsme do Lípy v dostatečném počtu a v kvalitním složení. Já, z pohledu gólmana, který vidí hráče a průběh zápasu zezadu, kluky chválím. Podali stoprocentní výkon, odmakali to, dobře blokovali střely a dobruslovali. Za mne to byl suprový zápas.“

V neděli 1. října hraje HC Jablonec další zápas. Na domácím ledě se v 18 hodin utká s Varnsdorfem.

„Zveme všechny fanoušky, vstupné je zdarma. Občerstvení, párky pivo, budou taky,“ vzkazují všichni z kabiny.



HC Česká Lípa – HC Vlci Jablonec nad Nisou 7:6

po prodl. (0:2, 3:3, 3:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Krupička (Rašín, Holčák), 23. Preussler (Zet), 26. Češka, 43. Vomáčka, 49. Preussler (Vomáčka), 55. Holčák (Beránek), 63. Krupička – 12. Kala (Berka), 12. Švík (Hájek), 25. Hájek (Mendl, Zeman), 35. Pilek (Krytinář), 40. Kubíny, 44. Hájek (Zeman, Kubíny)

HC Česká Lípa: J. Král (R. Andrýsek) — M. Beránek, L. Zet, J. Žák, A. Černý, P. Nikl, L. Rašín — M. Gazsi, L. Krupička, J. Češka, P. Vondra, M. Preussler, P. Šafařovský, J. Havel, B. Vomáčka, O. Veber, R. Holčák

HC Vlci Jablonec nad Nisou: P. Krejbich (M. Halamka) — D. Pilek, D. Pípa, V. Duschka, V. Zeman, J. Šimůnek — R. Švík, V. Šír, A. Kubíny, V. Mendl, R. Kala, A. Krytinář, F. Berka, M. Hájek, R. Kulda

Rozhodčí: Luboš Čamra — Jiří Beran, Dalibor Janda

Diváci: 180