Letošní rok začal pro Judo klub Jablonec na úspěšné vlně. „V lednu jsem uspořádali jablonecký judo ples k příležitosti 65. výročí. Akce se velmi vydařila, judisté zaplnili kokonínskou sokolovnu do posledního místa. Byla to příležitost ukázat se v hezkých šatech a elegantních oblecích místo typických kimon. A taky předvést, že umíme i tancovat, ne se jenom prát,“ uvedl za Judo Klub Roman Polák.



MUŽI SE PEROU V I. LIZE

Na začátku sezóny se jablonečtí borci zúčastnili několika turnajů a z každého přivezli drahocenné kovy. Největším byl Ostrava judo open, kde v konkurenci 1645 závodníků získali pět medailí. Týmu mužů se podařilo probojovat do I.ligy.

Dobře rozjetou sezónu náhle zabrzdila vládní opatření a šíření Covid-19. „Byla zavřená tělocvična, takže jsme nemohli trénovat a připravovat se na další sezónu. Velkou ranou bylo také zrušení Velké ceny Jablonce. Zákaz konání turnajů přišel v době, kdy jsme se blížili do finiše příprav výročního desátého ročníku. Je to pro oddíl velký finanční zásah, ale mrzí nás to hlavně kvůli tomu, že jsme měli připravené ne jedno překvapení, které musíme nechat na příští rok,“ uvedl k naplánované tradiční akci Roman Polák.

Do tréninků nastoupili Jalonečtí s velkou chutí hned, jak to bylo možné. Trénovali venku. „Pro většinu dětí to byl šok se znovu vrátit k pravidelným tréninkům a disciplíně. Velmi nás potěšilo, že účast na trénincích byla hojná, což znamená, že nám děti zachovaly přízeň i v této složité době. Všichni byli rádi, že se konečně mohou potkat se svými kamarády a hýbat se. Dnes již trénujeme normálně uvnitř, ale stále, když je pěkné počasí, vyrážíme ven. Je to příjemná změna pro děti i trenéry,“ dodal za judisty Román Polák.



VYRAZÍ DO ALBRECHTIC

Na konci léta pořádá Judo Klub příměstský tábor, kde děti čeká řada zajímavých aktivit a ne jenom spojených s judem. Dále pojedou někteří na soustředění do Albrechtic v Jizerských horách, které nabízejí příznivé prostředí pro přípravu závodníků těsně před zahájením druhé části sezóny.



KONEČNĚ SE DOČKALI!

Velké změny čekají jablonecké judisty od září.

Po dlouhých letech se dočkají vlastní tělocvičny. „Budeme trénovat v nové judo aréně na Střelnici, kterou se podařilo postavit díky podpoře města Jablonec nad Nisou a dotaci z MŠMT. Jsme jim velmi vděční. Budeme trénovat v jedné z největších tělocvičen v České republice. Slavnostní otevření by se mělo konat 16.září. Otevření se zúčastní Lukáš Krpálek, olympijský vítěz z Ria a ještě jeden speciální host, jehož totožnost prozradíme až v den otevření. Na našich webových stránkách bude i soutěž, ve které mohou lidé tipovat, kdo je naším tajným hostem a vyhrát zajímavé ceny,“ informoval k velké akci Polák.



ODSTARTUJÍ NÁBOREM

Novou tělocvičnu si ale vyzkouší již 7. září, kdy klub pořádá nábor nových členů. „Tento rok nově nabíráme děti již od 5 let. Nábor bude probíhat celých čtrnáct dní vždy od 17 hodin. Děti i rodiče seznámíme se základními informacemi. Děti samozřejmě budou cvičit, aby si vyzkoušely, co je v judu čeká,“ řekl k náboru zástupce Judo Klubu. Připomenul také, že je fanoušci juda najdou na Jablonecké neděli, kde se prezentují sportovní aktivity a Judo Klub nebude chybět. V klubu věří, že sezónu dokončí stejně úspěšně jako ji začali, a že Covid-19 svěřence neoslabil. A hlavně se těší na tréninky v nové tělocvičně.