„Po těch dvou výhrách se nám určitě lépe dýchá. Odrazilo nás to ze dna tabulky. Nic to ale nemění na tom, že jasným cílem je záchrana. To další bude jenom příjemná nadstavba,“ má jasno Kruliš.

Česká Lípa prohrála šest utkání v řadě. Pak přišla obrovsky důležitá bitva v Ústí nad Labem. Démoni tam vyhráli šťastně 5:4, vše potvrdili v následujícím zápase, kdy doma porazili Perštejn 11:5.

„Zápas v Ústí byl krásnou ukázkou toho, co se ve sportu děje. Když jsme hráli s Mělníkem, měli jsme tam snad osm tyček a prohráli. V Ústí to bylo naopak. Domácí mohli v závěru rozhodnout, trefili v závěru dvě tyčky. Tak jsme vzápětí udeřili my. Je to asi nejcennější vítězství v sezoně, které zřejmě napovědělo o bytí a nebytí. Já jsem kvůli zápasu vyrazil ráno z Itálie, urazil jsem 900 kilometrů a večer mi kluci dali odměnu. Byl jsem strašně rád,“ pokýval Kruliš hlavou.

Proti Perštejnu pak Démoni zachytili začátek, kde si vybudovali rozhodující náskok. „Dobře jsme do toho nastoupili. Soupeř měl oslabenou, ale stále kvalitní sestavu. Když šli do power play, tak se to špatně bránilo a Perštejn začal dotahovat. Naštěstí jsme na to dobře zareagovali a utkání zvládli,“ zdůraznil.

FOTO: Šup řádil, Démoni doma přestříleli nováčka

Kruliš prožívá jakýsi comeback. Po zářijové porážce 1:3 právě od ústeckého Rapidu se prakticky zbavil funkce trenéra. „Pro mě to bylo hodně těžké, po tomhle zápase jsem od toho utekl. Víceméně jsem předal řízení zápasů a další pravomoce asistentovi Danu Kordovi, kterému pomáhal Stanislav Bejda. Já měl v úmyslu s tím okamžitě praštit. Ale morála a zodpovědnost mě tlačila zpátky. Nechtěl jsem to vzdát. Bylo potřeba opět nastolit řád. Opět se nám nevyhýbala zranění klíčových hráčů, jako u Havdry nebo Hrdého. Díky posledním zápasům jsme se dostali z polosmrti. Teď před sebou máme šest zápasů, z toho jsou tři hratelné. Ze spodku tabulky máme nejlepší los, vše je v našich rukách,“ konstatoval.

Česká Lípa v průběhu sezony hýbala s kádrem. A změny se vyplatili. „Rozloučili jsme se s Tomášem Fichtnerem a Mírou Rottem. Důvody? Časové, ale také výkonnostní. V létě přišel Radek Hrdý, který měl problémy s kolenem a kvůli utržené achillovce má po sezoně. Díky němu přišel Dominik Šup, který hrál naposledy za Mělník a s futsalem skončil. Dohodli jsme se, že nám píchne a pomůže k záchraně. S vedením Plzně jsme se domluvili na hostování Matěje Maura, který v plzeňském kádru neměl místo. Matěj vyrostl, dozrál a je na hřišti cítit. Vytvořila se tady dobrá parta, všichni kluci makají, jsem za to rád. Všichni děláme všechno, abychom se zachránili. A možná se dokázali dostat i do toho vysněného play-off,“ zasnil se.

V pátek večer čeká na Démony důležité derby v Liberci. Lípa do něj jde z osmého místa a 13 body. Liberec je o dva body zpět devátý. „Očekávám nesmírně vyrovnaný zápas, derby nemá favority, jsme sousedé v tabulce. Je to klasická bitva o šest bodů. Rozhodnou maličkosti, individuálních chyby. Těch se musíme vyvarovat. Myslím si, že jdeme do utkání s lepší náladou, máme v zádech dvě výhry. To sebevědomí bychom měli mít lepší. Liberec ale doma proti Brnu ukázal,jak je silná v domácím prostředí. Nečeká nás nic lehkého. Když odvezeme bod, budu spokojený, když tři, budu nadmíru spokojený,“ dodal Karel Kruliš.