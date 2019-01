Jablonec n. N. – Turnaje elévů se zúčastnila čtyři družstva, každé zastoupený týmem A a B. Ve dvanácti zápasech si děvčata a chlapci mohli porovnat svoje výkony s ostatními. „Zastoupení tady má také náš pořadatelský tým, a to jak v silnější A skupině tak v té slabší skupině B. Zatím jsme porazili v A skupině Semily a vyhráli jsme nad soupeři z Koberova. Ještě nás v této skupině čeká poslední utkání,“ okomentoval florbalové dění v hale ředitel turnaje Jakub Daníček.

Připomenul, že v turnaji elévů nejde ani tak o závěrečné pořadí a boj o vítězství, ale především o tom, aby si mládež zahrála. Hráči a hráčky z Jablonce, Koberov, Semil, Liberce a Turnova sledovali výkony svých soupeřů a každý tým chtěl být nejlepší ze všech.

HRAJE A TAKY TRÉNUJE

Ředitel turnaje Jakub Daníček je zároveň trenérem a svoje zkušenosti se snaží předat mladším kamarádům v klubu. „Tři roky jsem hrál nejvyšší juniorskou ligu v Liberci. Teď jsem se vrátil do Jablonce, jsem Jablonečák, trénuji juniorskou kategorii a taky hraju. Trénování mě baví, hlavně předávání zkušeností, které jsem měl já možnost získat v mnoha turnajích a zápasech, které jsem už odehrál. Těší mě, že, i když jsem stejně starý jako ti, které trénuju, si dají říct a něco si z mých rad třeba i odnesou,“ přeje si kouč Kuba Daníček.

HLAVNĚ, AŤ JE TO BAVÍ

Ke své trenérské práci řekl, že se především snaží, aby trénink jeho svěřence bavil. „Přál bych si, aby ve florbale našli stejné nadšení jako já a aby si to užívali. Nemá smysl se rozčilovat, být na ně nepříjemný nebo aby si navzájem nadávali. Tady není potřeba žádný stres. Přijdou si sem přece odpočinout,“ charakterizoval práci s juniorským áčkem…

Pod jeho taktovkou se připravuje áčko juniorů a často k nim ještě připojí dorostence ve věku žáků osmých a devátých tříd. Všichni mají ve svém trenérovi výborný vzor. „Já letos maturuji, takže vedle florbalu se musím také připravovat na tuto zkoušku. V tomto věku hraje velkou roli puberta, která může ovlivnit i to, zda kluci u florbalu zůstanu nebo ne. A taky se snažím je vychovat k zodpovědnosti. Aby si uvědomili, že den před zápasem by měli mít takový program, který jim umožní druhý den přijít na zápas,“ řekl s úsměvem trenér juniorů Florbalu Jablonec. Je přesvědčený, že florbal v Jablonci má hodně šikovných hráčů, výborný kolektiv a že má výsledkově navíc.

JDE TO STÁLE DOPŘEDU

Připomenul, že vývojově jde florbal rychle kupředu a ten, kdo se mu věnuje, musí stíhat nejen chodit na tréninky, ale také zvládnout dobře hrací techniku a všechno, co k této sportovní disciplíně patří. Jabloneckému florbalovému klubu se po několika letech podařilo „uvést do provozu“ jak tým dorostenců, tak juniorů a má kompletní kategorie.

Jakub Daníček se za svoji dosavadní florbalovou kariéru dostal do dorosteneckého výběru republiky. Sehrál mnoho turnajů také v zahraničí, třeba v Dánsku a jinde. Zkušeností má na rozdávání. Sbírat další a florbalově se vzdělávat je jeho cíl. „Nemyslím na post profi hráče, ale myslím, že jsem typ člověka, který by měl dělat trenéra. To mě baví,“ zamyslel se nad budoucností Jakub.

VYSKÁKALI OKNEM

S florbalem má ale také spojený jeden ošklivý zážitek. Když spadla střecha sportovní haly v České Třebové, hrál pod ní zrovna zápas. „Hráli jsme zrovna zápas proti Moravskoslezskému kraji. Bylo to šílené. Byl jsem tam poslední, jen jsem koukal, jak všichni utíkají. Pak se nás několik schovalo do nářaďovny. Ale báli jsme se, že na nás spadne. Tak jsme objevili okno a vyskákali ven. Ještě půl roku potom jsem měl trauma hrát pod střechou. Semlelo se to strašně rychle. Hned tam byli hasiči. Teď se přistihuju, že občas koukám před zápasem nebo při něm na střechu haly, kde hrajeme. Křuplo to šíleně. Připadal jsem si, jak ve fantastickém filmu. Strašná, obrovská rána.Jako když vedle vás uhodí blesk. A pak už jsme viděli, jak se střecha řítí k zemi. Do Třebové hrát florbal hned tak asi hrát nepojedu,“ uvedl Jakub.