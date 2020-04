Jedním z úspěšných hráčů a reprezentantů týmu je Jan Hudák, který potvrdil, že už mu zápasy a společná setkání se členy oddílu chybí. „Nehrajeme, netrénujeme, není to nic veselého. Soutěže a šampionáty, které jsme měli odehrát, jsou pozastavené. Čas ubíhá a my čekáme na rozhodnutí vlády. Myslím ale, že nebude tolik prostoru pořádat všechny odložené akce,“ uvedl Jan Hudák.

V květnu se do Jablonce měli sjet účastníci Mistrovství republiky a právě Jablonečtí měli obhajovat zlatou medaili. „Všechno bylo připravené, podařilo se nám zajistit i podporu sponzorů. Ale všechno padá. Na mistrovství jsme se těšili, hlavně na to, jestli se nám podaří prvenství obhájit,“ plánoval jablonecký hráč kulečníku.

Kulečník patří mezi sporty, které se konají v uzavřených sportovištích, takže zatím ještě před s sebou nemá žádný termín, ke kterému se situace změní.

Nechtěnou pauzu nemají jen jablonečtí kulečníkáři, ale nekonají se ani akce evropské nebo světové úrovně. „Jsem na to zvědavý. Začátek nové sezóny kulečníku je v září. A že by se do té doby stihly i akce, které se v tomto období pozastavily, to si nejsem tak jistý. Můj osobní odhad je, že potrvá do září, než se všechno dostane do starých kolejí. Hraji kulečník už dvacet čtyři let. A nejdelší pauzu, která trvala čtrnáct dnů, jsem měl, když jsem byl na dovolené,“ zavzpomínal Jan Hudák.

Po měsíci a půl už cítí, že mu kulečník chybí. A vtipně dodal, že se teď potvrzuje rčení, že sport je droga. „Narkomanům chybí drogy. A sportovci teď asi zažívají něco podobného, absťák po svém sportu. Je to pro mne droga a ta mi chybí,“ řekl s nadsázkou Jan Hudák.

Jablonecký kulečník má mnohaletou tradici. Již před rokem 1962 existovaly dva aktivní kluby. Jména Tichák, Hudák a Ziogas reprezentují Českou republiku na evropských a světových turnajích.