A to nebyl zdaleka poslední dar, který tým Skládačky z.s. ten den předával. Ještě darovali šek Klubu nemocných s cystickou fibrózou. A na šeku opět vysoká částka, tentokrát 60 000 korun.

I přes nepřízeň počasí se letos zúčastnilo 46 týmů v týmových štafetách a dvojicích.Početné pole mělo i zastoupení dětí v dětském závodě. Ty soutěžily ve čtyřech kategoriích na vzdálenost 100 metrů. Celkem se do závodu přihlásilo 31 dětí. A rodiče je buď doprovázeli nebo fandili a chystali se sami na start.

„Město Jablonec nad Nisou je ideálním místem pro pořádání akce tohoto typu. Proto je již delší dobu partnerem Skládaček a celou akci i finančně podporuje. Generálním partnerem se jako každý rok stala společnost aRaymond Jablonec,“ vyjmenoval subjekty, bez kterých by to nešlo, jeden z organizátorů Filip Štupl.

Jubilejní, už pátý ročník charitativního závodu Up Hill Run Dobrá Voda, se konal v Jablonci. A za vším opět stál jablonecký tým Skládačky, který akci zorganizoval.

