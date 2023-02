Na tradiční lince MHD číslo 18 do Bedřichova byl každý spoj posílen o další vůz. Stejným stylem byla už od minulého pátku posílena také linka číslo 500 do místa registrace a výdejního místa startovních čísel v Obchodním centru Nisa. Operativní řízení provozu ve městě i do hor zajišťovala mimo dispečinku MHD v centru města navíc dvě operativní dispečerská pracoviště.