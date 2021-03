„Svítilo sluníčko, bylo mínus pět stupňů. Trať byla hodně rychlá, foukal ze začátku vítr do zad nebo z boku. Bylo to hodně rychlé. Moc se navíc nedalo jen ve stopě, většinou jsem jela mimo stopu. Musela jsem pořád hlídat nohy, abych někde neupadla, řekla Klára. Letošní Vasák byl její premiérou. A i když jela dobře, s úsměvem přiznala, že ji druhý den bolelo celé tělo.

Nikdo ji hůlku nepůjčil

„Jelo se mi dobře. Držela jsem se ve skupině mezi jedenáctým a dvacátým místem. Ale někde na 48. kilometrů jeli kolem nás kluci a někdo mi zlomil hůlku. Pokračovala jsem asi šest kilometrů s jednou holí. A tím pádem mi všechno odjelo. V tom momentě pro mne ambice umístit se v první dvacítce skončila. Věřím, že jsem mohla zabojovat o lepší umístění. Bohužel mi hůlku žádný z cizích týmů na trati nepůjčil. To jsem nečekala. Musela jsem počkat, až někde na trati potkám Honzu (trenér Jan Hásek).“ Klára dodala, že při takové kolizi bývá běžné, že někdo, kdo stojí u tratě, závodníkovi hůl podá. A ten ji samozřejmě v cíli vrátí.

Dvacítku by dala

„Zarazilo mě, že dělali, že nevidí, jak jedu jen s jednou holí. A to jsem ještě volala, jestli mi někdo nějakou může podat, půjčit. Někteří se i obrátili zády. V tom momentě se zachovali škaredě,“ popsala Klára svůj problém.



Do cíle dojela jako dvacátá čtvrtá, což vůbec není při prvním startu v tak náročném závodě špatné. „S jednou hůlkou to je ještě dobrý výsledek. Ale určitě to mohlo být lepší, do dvacítky bych se dostala,“ dodala laufařka.

Ve Švédku mají klid

Spolu s trenérem a další závodnicí Terezou Hujerovou zůstanou ještě několik týdnů ve Švédsku, kde obě lyžařky čekají další závody seriálu Visma Ski Classics.



„Snad už se pak vrátíme domů, do klidu. Při odjezdu do Švédska jsme museli absolvovat test. Ale tady je to v pohodě. Nějak to ti Švédové neřeší. Do obchodu, nebo třeba na kafe a do hospůdky na pivo chodí místní lidé bez roušky. Při závodech jsme ale samozřejmě museli dodržovat všechna opatření, která pořadatelé požadovali,“ uvedla Klára k aktuální situaci ve Švédsku.