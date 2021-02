Jablonecké lyžařky Klára Moravcová a Tereza Hujerová startovaly v dalším závodě náročného lyžařského seriálu Visma Ski Classics. Na závodníky čekalo dlouhých 70 kilometrů klasickou technikou. Trasa Marcialongy vedla z Moeny přes Pozzu do Canazei, zpátky přes Moenu, Predazzo a jiná známá střediska do Moliny, odkud už závodníci zamířili do kopce do cíle, který je v Cavalese. Trať vedla nádherným údolím Val di Fiemme. Klára Moravcová do cíle dojela dvacátá čtvrtá a Tereza Hujerová dvacátá šestá.

Trenér obou závodnic Jan Hásek k závodu řekl: „Nebylo to úplně tak, jak jsem si představoval. Na Kláře bylo vidět, že se na ní přece jen coronavirus podepsal. Ještě není fyzicky úplně v pořádku.“ Uvedl také, že závodníci měli velký problém s lyžemi a správným mazáním. „Nahoře na trati bylo mínus dva, večer až mínus pět. Napadlo deset centimetrů prašanu a v cíli, který byl o padesát kilometrů níž, stoupla teplota až na plus deset. Na to, že byl konec ledna, tak počasí bylo jako na jaře. Lyže nás ve druhé půlce trochu zradily. Ale nebyl to jen náš problém. Někdo měl namazané dobře na první půlku, někdo na druhou. Vymlouvat se na to určitě nechceme. Ale je fakt, že pořadatelé část trati neupravili. Chlapi jeli druhý den místy ve sněhu po kotníky,“ uvedl trenér Hásek.

Trať každého lyžařského závodu má svá úskalí. A stejně je to i na trati Marcialongy. „Ze začátku čeká závodníky dlouhé, mírné stoupání. Do cíle pak jedou asi dva kilometry pořádnou stěnu,“ popsal podmínky Hásek a zdůraznil, že za klimatických podmínek, které v Itálii panovaly, bylo těžké dobře namazat.



„Zkoušeli jsme, co namazat až dlouho do večera. Netušil jsem, že sníh tak povolí a bude skoro jako na jaře. Byly roky, kdy byl právě ten poslední kopec do cíle ztvrdlý. Letos to bylo přesně naopak. Sníh byl velmi měkký.“ A jak to bylo v Itálii s koronavirovými opatřeními? „Na předchozím závodě v Toblachu jsme museli jít na testy. Před Marcialongou jsme jen podepisovali prohlášení, že jsme v pořádku a nesetkali jsme se s nikým nemocným.“

Trénují na padesátku

I když si trenér přál pro své svěřenkyně výsledky o něco lepší, tak teď už to neřeší a všichni myslí na blížící se „domácí“ Jizerskou padesátku. „Letos pojede pouze Elita, tedy týmy, které se účastní seriálu Visma Ski Clasics. Zrovna mi to do telefonu potvrdil ředitel Jizerské padesátky Martin Koucký. Zúčastnit se mohou jen ti, kteří jsou na soupisce. Za náš tým Slavia pojišťovna Sport Team pojedou všichni.“

Letos se v rámci J50 pojede pouze tradiční páteční sprint (12.2.) pod hlavičkou Benzina ORLEN. Odstartují pouze elitní účastníci seriálu Visma Ski Classics. Nejrychlejších šest mužů a šest žen si rozdělí 200 000 Kč. Hlavní závod J50 na 50 km, při kterém budou závodníci sbírat body do celkového pořadí seriálu Visma Ski Classics, se na stadionu v Bedřichově jede v neděli 14. února.

Jablonecké lyžařky se připravují i na nejprestižnější závod seriálu Visma Ski Classics, na Vasův běh. Vasaloppet bude 7. března ve Švédsku. Je dlouhý 90 kilometrů, suverénně nejdelší ze všech závodů tohoto seriálu. A česká jména v tomto závodě chybět nebudou.

Výsledky kategorie žen:

1. Korsgren (SWE) 3:27:13.7; 2. Fleten (NOR) +9.6; 3. Dahl (SWE) +45.5;11. Smutná (CZE) +7:03.7;16. Boudíková (CZE) +13:02.1;19. Grohová (CZE) +16:12.8;24. Kl.Moravcová (CZE) +21:21.3; 26. Hujerová (CZE) +33:19.9; 27. Hejná (CZE) +34:41.7 29. Klementová (CZE) +38:51.1