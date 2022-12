Svěřenci jabloneckého trenéra Davida Horejše vstoupili už minulé úterý v zasněženém prostředí na umělce v Břízkách do další fáze, která vygradovala sobotní výhrou 1:0 nad polským celkem KS Karkonosze Jelenia Góra, další česko – polská konfrontace bude k vidění už ve čtvrtek v poledne, kdy se FK Jablonec poměří s prvoligovým MKS Miedź Legnica. Další zápas bude následovat až 8. ledna proti drážďanskému Dynamu. Příprava vygraduje na španělském kempu.

„Do prvního přípravného utkání jsme šli po týdnu přípravy, tréninky byly dost náročné. Jsem moc rád, že jsme to utkání mohli sehrát na přírodní trávě a hlavně, že se nikomu nic nestalo,“ konstatoval kouč Horejš.

Z kádru scházeli pouze Dion Cools, jenž je na reprezentačním turnaji s Malajsií, naopak se zapojili hráči, kteří ze zdravotních důvodů vynechali závěr podzimní části sezony – Jakub Martinec, Dominik Pleštil, Tomáš Malínský a Matěj Polidar. Levý bek Jan Krob se připojí později po rekonvalescenci.

Teplický tým se na start jarní části ligy začne společně připravovat od 3. ledna, kdy se po srazu na Stínadlech vydá na fyzické testy na FTVS v Praze. Ještě předtím čekají na hráče v závěru prosince individuální tréninkové plány. Lednovým vrcholem bude herní soustředění v Turecku, kde bude tentokrát tým pobývat přímo v Antalyii, kde se postupně střetne s druhým týmem maďarské ligy Kecskeméti TE a se dvěma účastníky evropských pohárů ázerbajdžánskou Qabalou a s rakouským Rapidem Vídeň.

Ještě před nástupem na dovolenou odehrály Teplice tři duely v základní skupině Tipsport ligy, rezervě Sparty podlehly 1:4, Vlašim stejným poměrem porazily a s Pardubicemi hrály 1:1. „Testovali jsme herní systémy i hráče, kteří nedostávali takový prostor nebo se dobře ukazovali v B mužstvu,“ řekl po třetím utkání teplický trenér Jiří Jarošík, jenž vzhledem k finančním možnostem hledá posily zejména na druholigové scéně: „I tam je zajímavých fotbalistů dost, uvidíme, co se nám podaří.“

V klubu prodloužil smlouvu do léta 2026 nyní 18letý útočník Tadeáš Vachoušek. „Tadeáš je velkým příslibem směrem do budoucna, na podzim předváděl výborné výkony v B mužstvu a pomalu se začíná začleňovat také do ligového týmu,“ připomněl ředitel teplického klubu Rudolf Řepka.

Nejlepší podzim ze severočeského prvoligového trojlístku měl Liberec. Tipsport ligu si zahrál i Slovan a po vítězství 3:2 nad Viktorií Žižkov obsadil druhé místo tabulky. Po prosincových individuálních plánech se svěřenci Luboše Kozla sejdou na stadionu U Nisy 2. ledna. Přípravu začne tým společně v Liberci, ale část stráví i na soustředění na Maltě, kde bude ladit formu od 10. do 20. ledna. Zde by se měli liberečtí fotbalisté podle informací oficiálního webu klubu utkat se třemi soupeři v rámci přípravného turnaje Tipsport Malta Cup. Jednotliví soupeři ještě budou upřesněni.

V jarním kádru bude chybět Maksym Talovjerov, který se v minulých dnech vrátil do pražské Slavie, z níž na podzim v Liberci hostoval. K týmu se už nepřipojí ani Jan Matoušek, jehož hostování ze stejného klubu bylo také ukončeno. Vedle nich ze Slavie na podzim v klubu hostovali i devítigólový Mick van Buren, Matěj Valenta, Filip Prebsl a brankář Jan Stejskal. Jejich setrvání pro jarní část oba kluby řeší.