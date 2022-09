Obézní děti po nechtěné covidové pauze, snížená pohyblivost a naopak zvýšená nemocnost, líná generace a díky tomu zhoršený zdravotní stav už v dětském věku. Pediatři kroutí hlavami nad nemocemi, které dnes postihují náctileté. S kily vždycky dovedou odvážně a hned bojovat hlavně ženy. Jsou ale kluci a děvčata, které nějaké to kilo navíc nezajímá, aspoň ne do doby, než nastane problém. A proto je potřeba směrovat je k pohybu, dokud to jde a je čas.

CHYSTÁ SE IRON BOY, IRON GIRL

Železný Brod na Jablonecku má v názvu alarmující slovo. A právě to vyburcovalo Janu Boučkovou, majitelku místního Fit Studia, splnit si svůj sen. V zářijovém kalendáři akcí se objevilo pozvání na třetího září. Konat se bude Iron girl a Iron boy. „Tuto akci mám v hlavě už spoustu let. Jen jsem se do ní zatím nepustila. Přála bych si, aby v Brodě vznikla nová soutěž s tradicí. Toto bude její nultý ročník. Určená je pro děti všech věkových kategorií, od nejmenších až po středoškoláky. A věku jsou také přizpůsobené tři disciplíny. Absolvují běh na jeden kilometr, mladší jen na pět set metrů. Potom pojedou na koloběžce stejnou vzdálenost a chybět nebude ani plavání na pětadvacet nebo padesát metrů. U mladších ročníků to ale bude běh v brouzdališti. Počasí by nám, podle předpovědi, mělo vyjít. Původní termín měl být 9. září, všední den. Zúčastnit by se tak mohly i školy. Ale pak jsem vsadila na víkend. Školy samozřejmě pozvánku pro žáky obdržely. Od soboty si slibuji, že se přijdou podívat s dětmi také dospělí,“ říká pořadatelka.

JEDNA AKCE ZA DRUHOU

A další akce na sebe nenechá dlouho čekat. Nejprve se ale bude organizátorka vzdělávat pro další významnou aktivitu. I tu v Železném Brodě rozjela na plné obrátky. „Jedná se o celonárodní projekt „Děti na startu“, který je věnovaný dětem ve věku od čtyř do devíti let. Je určený pro děti malé, velké, subtilní nebo ty s nadváhou, pro děti sportovně založené nebo naopak. U všech chceme probudit radost z pohybu,“ vysvětlila organizátorka a propagátorka projektu, který si už oblíbila většina mateřských i základních škol na Jablonecku. Kde je Jana a její spolupracovníci z fitka, tak tam jde vždycky o pohyb. K další akci ve městě říká:

UDĚLEJTE NĚCO PRO SVÉ ZDRAVÍ

„Třiadvacáté září je oficiálně vyhlášené evropským Dnem sportu. V rámci toho pořádá naše Fit Studio Železnobrodský běh s podtitulkem Letos to dám i já. A já věřím, že si ho vyzkouší co nejvíc Broďáků přesvědčí se, že to prostě dá. V 17 odstartuje kategorie nejmladších, se kterými můžou běžet i rodiče. Žádné startovné se neplatí. Každý může zdarma udělat něco pro své zdraví. Trať se dá ale také jen projít třeba s kočárkem nebo i s hůlkami, procházkou, klidnou chůzí,“ vzkazuje Jana těm, kteří ještě váhají. A nemusí být z Brodu.A pětadvacátého září se v Brodě koná další sportovní podnik s názvem Česko se hýbe. Jeho součástí je sportovní aerobic master class, opět v režii Boučkové. „Září máme v Brodě nabušené,“ říká s úsměvem.

A protože pohyb dětí je aktuálním celorepublikovým problémem, podporuje její nápady také vedení města a pomáhá jí s jejich s realizací. Vedle uvedených akcí alarmuje Jana všechny kolem sebe také tím, že spolu se svými kolegyněmi vede nejrůznější cvičební lekce, ať už v Železném Brodě nebo v nedalekých Semilech. Pohybu totiž nikdy není dost.