V polovině soutěže máte tři výhry, šest porážek a jste v tabulce osmí. Panuje v libereckém táboře spokojenost?

Relativně spokojení jsme, současné osmé místo ještě zajišťuje play off. Pomohly nám nedávné dvě výhry. Hlavně ta v Havířově se všeobecně nečekala, zvládli jsme i domácí důležitý zápas s Hradcem v dohrávce a díky tomu se vyšvihli, jsme spokojení. Ambice byly bojovat s Ostravou, Hradcem a dalšími o vyřazovací boje, což se nám v podstatě daří.

Senzací byla výhra v Havířově?

To vítězství nás postavilo na nohy, je v této sezoně nejcennější. Asi jsme s ním nekalkulovali, spíše jsme doufali, že zvládneme jiné zápasy. Ve středu nás čekají odvety, tak snad na poslední úspěchy navážeme.

Jedničkou mužstva je egyptský reprezentant Mohamed Shouman, hráč z top desítky extraligového žebříčku. Můžete arabského šampiona a vítěze turnaje v Jordánsku trošku představit?

Je to reprezentant Egypta, od kterého čekáme, že náš tým potáhne. Ve všech vyhraných dělal dva body. On už za nás dříve hrál.

Jak se do Liberce dostal?

Znal se s naším trenérem Richardem Výborným, ten ho asi před pěti lety převedl do Prahy. Pak šel k nám, ale loni měl nastupovat za Havlíčkův Brod, kde kvůli koroně neodehrál ale ani jeden zápas. Teď se vrátil. Je i pro diváky atraktivní, cizinec, lidi ho mají rádi. A i on se u nás cítí dobře a rád se vrací. Zatím jsme domluveni do konce sezony. Domluvíme se Anglicky, tím, že tady je několik let a předtím působil v Německu, není s komunikací problém. Pokud je v Čechách, tak je střídavě v Liberci a Havlíčkově Brodě, trénuje v podstatě tam. Hraje jenom ale jen za nás.

Body dělá i spolehlivý bývalý ústecký hráč Jakub Seibert…

I on hraje dobře, drží si svoji stabilní výkonnost, je na úrovni úspěšnosti 40 procent, což potvrzuje i letos. Právě on přidává třetí body k Egypťanovi, které jsou vždy nesmírně cenné.

A třetím do party je nejmladší, 20letý Michal Blinka. Co můžete říci na jeho adresu?

Je to náš odchovanec, který trošku zůstal za očekáváním a zatím ho hřeje jen jedna výhra. Před sezonou zamířil do velkého reprezentačního centra do Havířova, v Ostravě studuje na vysoké škole a celkově má ideální tréninkové podmínky. Věřím, že i on se dostane ve druhé polovině sezony do formy a připíše další výhry. Tihle tři kluci, na nich to stojí.

Ve středu přivítáte Havlíčkův Brod. Úřadující šampion bude velký favorit, že?

Ano, je to úřadujíc mistr, teď jsou na evropském poháru v Portugalsku. Paradoxně mají teď dvě porážky, my dvě výhry… Věřím, že je v domácím prostřední alespoň potrápíme. Hraje se ve středu od 18.00 v Pavlovicích.

A ani pak si moc svátečního volna neužijete. Od 19. prosince se hraje klíčová část Českého poháru v Havlíčkově Brodě. Jak významná je to pro vás soutěž?

Ceníme si, že jsme se do elitní čtyřky dostali, už to je skvělý úspěch. Pokusíme se získat medaili, což už se nám jednou v historii povedlo. Vedle nás a domácích tam je Cheb a El Niňo Praha.

Jaká je vůbec úroveň extraligy?

Úroveň se v poslední době nejen podle mého názoru rapidně zvýšila, vrátili se zkušení a kvalitní hráči z Německa a zahraničí všeobecně. Byly tam přerušené soutěže, tak dali přednost české lize, protože u nás se přes covid dohrálo. Epidemická situace se bohužel podepsala na návštěvnosti. U nás dřív chodila plná hala, nyní, i vzhledem k různým opatřením a omezením, je situace komplikovanější a příznivci dávají přednost různým on-line přenosům.