Liberec Nature Run je jediný závod z běžecké série RunCzech, který se převážně běží v přírodě. Na konci sezony tisíce účastníků vyběhnou z města do jizerských hor. A náramně si to užívají. „Všichni se těší, ale také se zároveň trochu děsí žulového lomu. Když ho však překonají a doběhnou do cíle, mají o to větší radost. Je to velká euforie,“ prohlásil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech, který pořádá mimo jiné i pražský Volkswagen Maraton nebo sérii půlmaratonských závodů.