Je pro vás následující juniorské MS v Kolumbii vrcholem letošní sezóny?

David: Určitě ano, bude to největší akce, které se ve své dosavadní atletické kariéře zúčastním. Splnit limit právě na tuto akci pro mne bylo velkou motivací přes celou zimní přípravu. Dalo by se říct, že všechno tak nějak právě směřovalo k MS.

Ondra: Já dělám sporty dva, a tak mám tento rok i dva vrcholy - prvním bylo ME v triatlonu začátkem sezóny a druhým bude za par týdnů právě MS v atletice.

Jak se vyvíjela letošní sezóna? Šlo všechno hladce nebo vás stihly i nějaké krize?

David: V halové sezóně jsme já i Ondra prodělali koronu, což nám trochu znepříjemnilo přípravu. Mě ještě na jaře čekala maturita, takže myšlenky šly trochu od atletiky. Každopádně po té, co jsem odmaturoval, tak jsem se hodně uvolnil a na dráze se mi začalo fakt dařit. Oba jsme si obrovsky posunuli osobáky na několika tratích. Mně se podařilo splnit kvalifikační limit na 3000m a 1500m. Právě limit 1500m jsme zaběhli společně s Ondrou v úžasném závodě na MČR dospělých v Hodoníně.

Ondra: Všechno šlo tento rok v rámci možností hladce. Jediná krize přišla asi po ME v triatlonu, po kterém jsem neměl tolik času na přípravu a splnění limitu na atletické MS. Bylo to všechno trochu na poslední chvíli.

Jaké máte předchozí zážitky v podobně velkých akcí? Co považujete zatím za největší úspěchy?

David: Zúčastnil jsem se dvou ME v krosu. Tam jsem se zatím umísťoval průměrně, a tak doufám, že letos se to podaří prolomit. Největší úspěch jsem zatím zaznamenal minulý rok na ME do 20 let v Tallinu, kde jsem doběhl na 12. místě. Tyto akce jsou ale vždy obrovský zážitek a velkou motivací do následující přípravy.

Ondra: Já atletiku dělám necelé dva roky a triatlon téměř tři, takže jsem zatím neměl moc šancí se podívat na větší akce. Loni jsem se nominoval na dorostenecké ME v atletice ale kvůli koroně nám bylo zrušeno. Nejvýznamější akce tak byly asi Evropské pohary v triatlonu a mezistátní utkání v atletice.

S jakými očekáváními jedete do Kolumbie?

David: Vzhledem ke kvalitě afrických běžců nemám na umístění nějak velké očekávání. Určitě ale poběžím ze všech sil a naplno. Uvidíme, na jaké umístění to bude stačit. Bylo by super, kdyby se běželo od začátku rychle, abych si mohl ještě posunout osobák.

Ondra: Nerad si dávám nějaké cíle na větší závody, ale určitě budu více než spokojený, když se dostanu do finále z rozběhů. Tam by mělo postupovat 16 nejlepších. Zatím beru ůčast na MS jako úspěch. Stejně to vidi i trenér s rodinou. Dobré umístění by bylo jen něco navíc.

Davide, splnil jste kvalifikační limit ve dvou dvou disciplínách. Absolvujete je na MS obě?

David: Na 1500m budu nakonec jenom náhradník, takže hlavní koncentrace je na 3000m. Myslím, že právě v ní mám mnohem větší šanci udělat nějaký lepší výsledek. Ale závodit v obou by mi nevadilo, aspoň bych se pořádně proběhl, když už jedu takhle daleko.

Stihnete kromě závodů aspoň trochu zažít poměrně exotickou zemi?

David: Závodím až předposlední den, takže prostor na nějaké velké túry sice nebude, ale do města se určitě stihnu podívat. Doufám, že se alespoň trocha času najde, protože do Jižní Ameriky se asi jen tak znova nepodívám.

Ondra: Měli bychom tam být necelé dva týdny, a závodit budeme pouze dva dny, takže věřím a doufám, že čas na prozkoumání města a kultury bude dostatečně.

Máte nějaké speciální instrukce od pořadatelů, zdravotní, bezpečnostní?

David: Zatím nám ještě nic nepřišlo, ale je možné, že se brzy objeví nějaké instrukce. Cali totiž není úplně bezpečné město, tak uvidíme kam všude nás pustí a jak moc velkou budeme mít volnost.

Kolik lidí a v jakých rolích bude tvořit realizační tým liberecké výpravy?

Ondra: Z Liberce na MS poletíme a budeme reprezentovat pouze já a David. Naši trenéři s námi bohužel nepoletí.

Kdo je váš největší fanoušek? Je to rodina, jsou to kamarádi, partnerky?

David: U mě jsou to jednoznačně rodiče. Ve sportu mě neskutečně podporují a se ségrama nás k němu vedli už od malička. Sedí asi u každého streamu když běžím závod.

Ondra: Moji největší fanoušci jsou určitě trenér s rodiči a pár blízkých kamarádů.

Máte nějaký předzávodní rituál, který ani v Kolmubii nevynecháte?

David: Pro mě to je tatranka dvě hodiny před závodem. A do uší si pustím svůj předzávodní vikingský playlist.

Ondra: Mám nějaké specifické písničky které poslouchám vždy před startem, ale mimo to žádný rituál nemám. Na všechny závody si beru řetízek a náramek jako talismany.