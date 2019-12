„Bude to v roce 2021 největší sportovní akce v Libereckém kraji. I když do zahájení zbývá rok a půl, přípravy běží naplno. Sjedou se nejlepší orientační běžci z celého světa a s nimi mnoho fanoušků. Čekáme, že dorazí šest tisíc lidí. Bude to reprezentace jak republiky, tak kraje i města Jablonec,“ řekl k MS jeho ředitel. Mistrovství světa se po třinácti letech vrátí do České republiky. Poslední se konalo v roce 2008 v Olomouci.

Připraví, co mají rádi

„Chceme využít to nejlepší a nejtěžší, co pro orientační běžce u nás máme. A to jsou především pískovcové skály a náročné, kamenité terény Jizerských hor. Tyto dva tipy terénů jsou pro orientační běžce velmi zajímavé a zahraničními závodníky nejvíce vyhledávané. Na start se postaví skoro tři sta nejlepších běžců. S nimi dorazí ještě fanoušci, rodinní příslušníci a další příznivci orientačního běhu. A ti si budou chtít také u nás zaběhat. Proto i pro ně připravujeme ještě doprovodné závody, extra trasu pro víc jak dva a půl tisíce dalších běžců. Tento závod bude patřit k jedněm z největších masových sportovních podnikům. Díky vstřícnosti CHKO, vlastníků lesů, hejtmana Libereckého kraje a dalších institucí, se kterými už nyní spolupracujeme, třeba s Technickou univerzitou Liberec nebo Českým olympijským výborem, můžeme u nás tuto velkou akci zorganizovat. Věřím, že pro náš region bude velkým přínosem,“ zdůraznil Jan Picek.

Pořadatelé myslí také na ekologický koncept tak masového sportovního podniku. Záštitu nad MS převzalo Ministerstvo životního prostředí. Organizátoři se v rámci MS zapojí do akce „Dost bylo plastů“, protože si jsou vědomí, že mnoho plastů nemusí v průběhu MS vůbec být, chtějí jejich množství minimalizovat.

Pořadatelé mají několik vizí, kterými se chtějí vrátit ke kořenům orientačního běhu,tedy připravit tratě převážně v lesních terénech. Proto bude centrum závodu uprostřed lesů u Máchova jezera. V rámci ekologie se zaměří na tříděný odpad v kempech a arénách, kde závodníci budou pobývat, ale i na ekologické přípravky, minimum tištěných materiálů, výsadbu stromků i sběr odpadků v lese. K dalším záměrům organizačního výboru patří také podpora cestovního ruchu v regionu, volnočasových aktivit, vybudování dalších sportovních infrastruktur a přednost dostanou také domácí dodavatelé služeb, ať už v rámci zásobování, ubytování i jiných.

Zelenou mají domácí

„Snažíme se ve všech směrech spolupracovat hlavně s místními firmami, např. s firmou Kittel, která do té doby obnoví výrobu Vratislavické kyselky, poskytne závodníkům premiérově právě na mistrovství světa tento nápoj. Stejně tak jsme se domluvili i s dodavatelem regionálního piva Konrád. Chceme, aby z této velké akce profitovali právě místní,“ připomenul ředitel Picek.

„Televize bude vysílat tři přímé přenosy ze všech finálových závodů a to nejen na ČT sport. O přenosy mají zájem i ve Finsku, Švýcarsku, Estonsku a v dalších zemích. Chceme veřejnosti, hlavně školní mládeži, představit orientační běh jako moderní ekologický sport. Ke zjednodušení a kvalitní organizaci závodu budeme využívat moderní ekologické nástroje, elektronické tabule s informacemi pro závodníky i fanoušky. Nezapomněli jsme ani na možnost placení kartou a další drobnosti, které účastníkům mistrovství pobyt v našem regionu zkvalitní a zpříjemní. Chceme být vzorem českých i mezinárodních pořadatelů. A určitě nechceme, aby po tak velkolepé týdenní akci vyzněl závěr jako: je konec a po nás potopa. Naopak, naším cílem je, aby mistrovství vyzdvihlo krásy našeho regionu, podpořilo místní podnikatele, mělo vliv na rozvoj orientačního běhu v Česku a mělo ještě další přínosy,“ jasně formuloval úkoly pořadatelů ředitel mistrovství.

Trasy jsou ještě tajné

Jednání ohledně organizace jsou stále v plném proudu. Důležité je, že pořadatelé už vědí, kudy trasy povedou, ale nemohou je ještě prozradit a uvést přesnou lokalitu. Trať se závodníci dozví až na startu. „Lokality jsou zatím přísně tajné. Znám je já a úzký kruh mých spolupracovníků, který na tratích pracuje. Jinak je to pro účastníky ještě všechno utajené,“ připomenul Jan Picek.

A kdo tratě pro světovou špičku připravuje? Stavitele tratí si vybírá organizační výbor. Poběží se čtyři závody, z toho tři finálové. Jednu trasu například připraví i člen místního klubu Tatran Jablonec Martin Janata.

Nejlepší do finále

A jak bude vypadat týdenní program MS? Na krátké trati účastníci nejprve poběží kvalifikační závod. Do finále postoupí nejlepších šedesát. Další dva závody budou štafetové. „Orientační běh se často běhá i ve městech. Ale toto mistrovství se bude konat tam, kde orienťáci kdysi začínali, tedy v lese. A jak už jsem zmínil, chceme jim nabídnout to nejlepší, co tady máme. Nebudeme mít, jak to bývá zvykem jinde ve světě, velkolepé zahájení např. na fotbalovém stadionu nebo golfovém hřišti. Často to pak bývá na úkor kvality tratí a organizace samotného závodu. Pořadatelé se více soustředí na na zahajovací ceremoniál, a to určitě my nechceme. U nás bude mistrovství světa stoprocentně lesní. Ale aréna, ve které bude zahájení, účastníky nezklame. Jen teď ještě nemohu prozradit, kde bude. Prvotní byl pro nás, jako pořadatele, terén a pak teprve zázemí. Ale mohu garantovat, že obojí bude důstojné a ve velmi moderním hávu,“ uvedl ředitel Picek.

Na start muži i ženy

Mimořádné je už to, že MS je určené jak mužům, tak ženám. „Jsme na to hrdí, protože také nebývá zvykem, že je takový šampionát určený oběma pohlavím,“ připomenul Picek.

A kolik lidí se bude „točit“ nejen už nyní kolem přípravy, ale pak také kolem týdenního programu? „V realizačním týmu bude pětistovka lidí. Hlavně cílíme na doprovodné závody, protože chceme, aby orientační běh byl stále populárnější, vyzkoušel si ho každý, kdo přijede a bude mít chuť si zaběhat. Nejvíce účastníků očekáváme ze skandinávských zemí, z Norska,Švédska, Finska, i Švýcarska, kde je orienťák velmi oblíbený,“ řekl ředitel.

Jan Picek se zúčastnil dvou předchozích šampionátů v zahraničí jako host. Hovořil s jejich řediteli, prohlédl si zákulisí, nasbíral zkušenosti a informace, které ho mohou inspirovat při organizace MS v Česku. Dnes se pod jeho vedením schází pravidelně organizační výbor a krok po kroku zajišťuje budoucí MS.

Pořadatelé očekávají účastníky z padesáti zemí světa. Favorité budou mezi Švýcary a Skandinávci. „Ale želízka v ohni bude mít i naše republika. Vím o několika, kteří se kvůli MS přestěhovali do těchto lokalit, třeba z Brna do Liberce, aby tady mohli trénovat, protože MS bude vrchol jejich kariéry. A mají velkou šanci uspět, třeba Miloš Nykodým, který loni vyhrál světový pohár v Českém Ráji, na Valdštejně nebo Vojtěch Král, rodák ze Šumperska.

Stěhují se kvůli MS

Ten se také přestěhoval do Turnova, aby se mohl kvalitně připravovat, protože MS je pro něj prestižní záležitost. I on bude jedním ze žhavých favoritů. Ve zcela nové disciplíně, ve vyřazovacím sprintu, zatím nenašel přemožitele a stal se vítězem světového poháru. Šance na medaile mají i naše ženy, například Denisa Kosová nebo Vendula Horčičková,|“ jmenoval nejlepší domácí běžce ředitel MS.

Mistrovství světa v orientačním běhu se na území České republiky (v roce 1972 ještě Československé) republiky koná už počtvrté. Před padesáti lety to bylo poprvé. A teď se do českých lokalit zase vrátí.