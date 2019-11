Jablonečtí házenkáři prohráli v domácí hale s lídrem soutěže mosteckým Baníkem, který od začátku soutěže neztratil ani bod a svoji velkou kvalitu předvedl i v Jablonci.

Handball Jablonec - Baník Most 14:21 (10:12)

Mladíci z Mostu již loni patřili v soutěži k nejlepším a letos to potvrzují. Do Jablonce přijel velmi kompaktní tým, který v útočné fázi má všechny vyrovnané posty. Naopak Jabloneckým uškodil prodloužený víkend a nenastoupili v plné sestavě, což by si utkání s lídrem určitě zasloužilo.

Mostečtí od prvních minut vedli a domácí házenkáři složitě hledali cestu ke vstřelení branky. V první půli platila na mostecké hra Krčky, který patřil k nejlepším hráčům utkání. I Janderovi se zkušeným Novotným se dařilo najít skuliny v mostecké obraně. Most trestal každou chybičku Jabloneckých v útoku rychlým útokem a proti postavené obraně se nejvíce prosazoval výborný Pour na levé spojce. Jablonečtí prohráli poločas 10:12.

Pro zranění nemohl do druhé půle nastoupit Krčka, největší hrozba pro hosty, a tak začalo ze strany domácích dobývání mostecké tvrze. Most si neustále udržoval 3-4 brankový náskok. Domácí Dan Trejbal dostal po třech dvouminutových trestech červenou kartu a pak to již byla z jablonecké strany pouze improvizace. Ve 46. minutě byl stav 14:18, v posledních 14 minutách se nepodařilo Jabloneckým vstřelit branku, hosté si v klidu pohlídali vítězství.

Sestava a branky : Hlinka, Kubal – Jandera 4, Krčka 3, Novotný 3, Střižík 2, Janata 1, D. Trejbal 1, Smrček, Mony, Preisler, Žák

Jablonecký trenér František Dědeček: "Sice jsme prohráli, ale první půlka nebyla vůbec špatná, vyrovnali jsme se s našimi absencemi v sestavě, bojovali jsme proti kompaktnímu silnému celku, ale měli jsme několik zbytečných technických ztrát, po kterých jsme jednoduše inkasovali, jinak mohla být první půle ještě lepší, ale po zranění Ondry Krčky jsme byli už úplně bez šance, již nebyl nikdo, kdo by dohodil do branky, sice nás neskutečně držel v brance David Hlinka, ale když chybí 4 hráči ze základu na klíčových postech, těžko můžeme porazit lídra soutěže."