„Už v sezoně 2016/2017 jsme se dohodli se zástupkyní Dukly Petrou Smolkovou na spolupráci hráček studentek Sportovního gymnázia a Dukly Liberec. Jednalo se o studentky prvního a druhého ročníku, které se spojily ještě s o rok i dva roky mladšími děvčaty z Dukly. Přihlásili jsme krajský přebor juniorek a kadetek, který se v Libereckém kraji hraje dohromady. Ten se nám podařilo vyhrát a postoupit do kvalifikace o ligu kadetek,“ popsal začátek společné činnosti trenér Luboš Bednář.

A kvalifikaci v dubnu 2017 vyhráli. V sezoně 2017/2018 bojovali v I. lize kadetek, kterou hraje dvacet čtyři týmů rozdělených do čtyř skupin po šesti. „Podařilo se nám vyhrát všechny zápasy včetně tří ve kvalifikaci. A postoupili jsme do extraligy kadetek, kde jsme byli jako nováčci. I když některá děvčata už mezitím „zestárla“ a přešla do juniorek, tak většina se bojů v extralize dočkala,“ vylíčil úspěšnou cestu svého družstva jablonecký kouč.

VĚŘILY, ŽE TO DAJÍ

A i když děvčata hrála v extralize poprvé, věřila si a věděla, že šance na úspěch je vždycky. Jen čekala, jak se představí jejich soupeřky. „Ty svoji kvalitu ale měly, takže soutěž to byla poměrně těžká. Přesto jsme z devětadvaceti zápasů dvacet sedm vyhráli,“ pochlubil se právem trenér.

Finálový turnaj čekal na děvčata v dubnu v Plzni. Za favority na vítězství se nepovažovali. Na palubovce se utkali s tradičně silným Olympem Praha, výborné byly také hráčky Brna, Lanškrouna a Šternberka. „Naším cílem bylo zvládnout náš první zápas se Šternberkem tak, abychom ho vyhráli. A pak se připravit na další utkání. A díky těmto postupným cílům jsme se turnajem prokousávali dál a dál,“ popsal taktiku Luboš Bednář.

HNED PRVNÍ DUEL VYŠEL

Úvodní utkání vyhrály dívky 3:0. Favorizované Brno postavilo proti Dukle Liberec svůj B tým a nechalo své klíčové hráčky odpočívat. „Brno jsme taky porazili 3:0. V semifinále nás pak čekalo utkání s Olympem Praha. Dramatický byl třetí set, kdy jsme prohrávali, podařilo se nám výsledek otočit a vyhráli jsme 3:0. A to byl, podle mne, klíčový moment celého turnaje. To, že jsme se nezamotali do dalšího set a že se hráčky přesvědčily, že jsou schopné zvládnout koncovku i tak těžkého zápasu,“ vyjádřil pocity týmu jeho trenér.

Ve finále se střetly dívky z liberecké Dukly s týmem Brna. „To utkání bylo velmi těžké. V prvním setu jsme nevyužili vedení 15:12. Ve druhém soupeřky vyhrály díky kvalitě servisů 25:11. Teprve ve třetím setu jsme se dostávali do zápasu, především větší týmovostí, šikovností a variabilitou v útoku, které převážily silné individuality v týmu Brna. Hodně nás také podpořila skvělá atmosféra, protože nám přijelo fandit mnoho rodičů a známých jak z Jablonce, tak z Liberce. I díky nim jsme zvládli pátý set 15:11,“ vzpomíná na nejdramatičtější minuty sezóny spokojený kouč.

UŽ TO JEDNOU ZAŽIL

A když si po vítězném duelu zrekapituloval svoji trenérskou kariéru, došlo mu, že tento úspěch a titul uhrál přesně před sedmadvaceti lety, když v sezóně 1991/92, ještě tehdy s týmem Textilany Liberec, získal poslední federální kadetský a český titul mistryň republiky. „Tehdy to bylo velmi vyhrocené federální finále, které se hrálo na Slovensku. Vzpomínám za naši nahrávačku Andreu Siegerovou, která poté získala s týmem RC Cannes dva tituly v Lize mistryň. Toto finále mi dodneška utkvělo v paměti,“ zavzpomínal Luboš Bednář.

MAJÍ SVÉ KOUZLO

O svých současných děvčatech říká, že mají své kouzlo a kus hráčství. „A to je největší poklad českého genofondu, pokud se nám podaří z děvčat pod sítí dělat kvalitní hráčky a ne cvičené roboty… To je velký rozdíl, který se v posledních patnácti letech objevil v českém sportu. A troufám si tvrdit, že česká trenérská škola v týmových sportech zabloudila,“ řekl kouč.

Každý trenér, jak také uvedl, potřebuje za svoji éru nové impulsy. Výjimkou není ani Luboš Bednář. „Mně tuto službu prokázala kniha doktora Luďka Bukače, která se jmenuje Trénink herní přirozenosti. Je to, podle mne, nejzajímavější materiál pro trénování týmových sportů, který kdy u nás vyšel. Je to nejchytřejší kniha o trénování,“ popsal svoji „trenérskou bibli“.

„Motivací mi byl také film Bohemian Rhapsody, který jsem viděl spolu s hráčkami a ze kterého nás motivovala dvě slova, vhodná i pro dění pod sítí. Emoce a energie!

EMOCE A ENERGIE!

„Už na turnaj jsme jeli natěšení, ale neměli jsme hlavu v oblacích. Tak, jak se v jednotlivých utkáních holky zlepšovaly, tak nabývaly větší jistoty a získávaly větší sebevědomí. Před finálovým zápasem jsem jim ale řekl, že k vítězství potřebujeme vnímat a realizovat právě tato dvě slova: „Emoce a energie“. Bez nich se nemůžeme dostat dál. Přesně to totiž vyzařovalo i z toho filmu, ze skupiny Queen a z hlavního hrdiny příběhu Fredieho Mercuryho. A zřejmě jsme k tomu s těmito slovy všichni taky přistoupili. A vyšlo to,“ dodal Luboš Bednář.

O time outech trenér hráčkám stále připomínal, že hráčskou kvalitu mají, že musejí být trpělivé a čekat na příležitost. A tu jim také Brno dalo.

BRNO SE NEPORÁŽÍ

Luboš Bednář si zaslouží poděkování za zodpovědné vedení týmu děvčat a za reprezentaci nejen Sportovního gymnázia Dr. Randy v Jablonci, ale i liberecké Dukly. Tak kvalitní zápas se podaří jednou za několik let.

SMEKÁM PŘED NIMI

„To se musí sejít spousta věcí. A v tomto finále mistrovství se to pro nás tak sešlo. Smekám před hráčkami, před jejich týmovostí, před podporou rodičů. Snažil jsem se stále hráčkám připomínat, že nemusíme naplnit velká očekávání, ale že si musíme hlavně věřit a dokázat prodat to, co umíme. A v pravou chvíli. Myslím, že si tento prodloužený víkend hráčky i rodiče budou pamatovat hodně dlouho, Brno se neporáží každý den. A hlavně ne ve finále.“