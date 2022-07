Louky nad Josefovým Dolem zaplavily stovky aut, nocovat mohli účastníci třídenního běžeckého klání také v tanvaldském kempu. Úvodní orienťák se pořadatelům podařil zorganizovat na výbornou. Po úvodní noční premiéře další dva dny vyrazili na trať ostatní běžci, pro které organizátoři nachystali pořádně náročné podmínky, ty nejnáročnější, jaké mohou Jizerské hory nabídnout.

„Při závodě foukal silný vítr, ostatně, na to jsme v Jizerkách zvyklí. Trať připravil Martin Janata v okolí Bukové hory. A orienťáci už dobře vědí, že tam je čeká vždy velmi náročný terén, spousta kamenů. Každý závodník absolvuje jinak dlouhou trasu od dvou do čtyř kilometrů. Elitní borec by měl trať zmáknout za pětatřicet minut,“ řekl k závodu jeho ředitel. První den je pro organizátory vždycky náročný. Ale závodníci se do Jizerek rádi vracejí. Vědí, že je tady čeká nejen kvalitně připravený závod, ale také výborné zázemí.

Výsledky: noční Lucifer Cup:3 km: 1. Tomáš Rusý, 16:03, 2. Brosch Ondřej, 17,24, 3. Tomáš Dohnálek, 17,26.2 km: 1. Barbora Štěpánová 17:01; 2. Pavel Pulec, 21,05 (+ 4:04 ztráta), 3. Kateřina Mišekova 24:24 (+7:23)1 km: 1. Lucie Mišeková 13:48; 2. Pavel Dohnal, 16:58 (1 3:10), 3. Karel Müller, 17:25(+ 3:37).

Podrobné výsledky najdete na: https://oris.orientacnisporty.cz/Vysledky?id=7246